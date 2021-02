Idosos com 85 anos ou mais que perderam prazo ainda podem se vacinar em Belém

A Prefeitura Municipal de Belém divulga, na próxima segunda-feira (15), o número de doses que serão disponibilizadas para os idosos de 84 anos, que começam a ser vacinados contra a covid-19 em uma nova etapa de imunização nos dias 17 e 18 de fevereiro. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

O novo grupo compreende as pessoas nascidas no ano de 1937, ou seja, idosos de 84 anos ou que completarão a idade até o final deste ano de 2021.

A vacinação será realizada com a mesma metodologia usada na primeira ação de imunização, que disponibilizou 13 pontos de vacinação na capital. As pessoas que têm 85 anos ou mais, que ainda não conseguiram se vacinar, também poderão receber a aplicação do imunizante nestes dois dias.

A Sesma informou que os idosos de 84 anos com dificuldade de mobilidade poderão ser vacinados em casa, após a realização do cadastro no site https://sistemas.belem.pa.gov.br/belemvacinada ou nas Unidades Básicas de Saúde.

Plano de Vacinação

Belém iniciou o plano de vacinação no final do mês de janeiro, com a imunização dos profissionais de saúde da linha de frente de atendimento da covid-19. Até o momento, o município recebeu o quantitativo para vacinar 47.776 pessoas. As doses de vacina enviadas pelo Ministério da Saúde são da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, e da Astrazaneca/Oxford.

A vacina já foi aplicada nos grupos prioritários desta fase – profissionais da saúde que atuam nos hospitais municipais, federais, estaduais e particulares; idosos albergados e pessoas com idade a partir de 85 anos; indígenas da etnia Warao e quilombolas. O total de pessoas vacinadas em Belém, até o momento, é de 29.996.

Na próxima semana, a previsão da Sesma é alcançar mais de 80% das doses aplicadas.