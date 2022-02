Idoso, com lapsos de memória, é resgatado na Cidade Velha e levado para casa no Jurunas

Belém sediou nesta quarta-feira (9) uma história com final feliz. No caso o resgate do senhor Floriano Leão Pantoja, 75 anos de idade, cidadão com lapsos de memória, que se perdeu pela cidade e estava sem poder voltar para casa. O resgate do idoso se deu graças à assistência de um comerciante do bairro da Cidade Velha e de uma guarnição da Polícia Militar do Pará.

Seu Floriano circulava por Belém no começo da tarde quando derrapou na tampa de um bueiro no bairro da Cidade Velha, às proximidades do Portal da Amazônia, e foi socorrido por um morador da Vila Martins.

Ocorre que essa pessoa idosa demonstra estar sofrendo de lapsos de memória, por não ligar uma fala à outra, e, assim, não sabia como regressar para a família. “Eu peço a alguém que conheça o seu Floriano, ou algum órgão público que possa nos ajudar, que entre em contato comigo. Está sendo uma situação muito difícil para todos nós”, declarou, no começo da noite, Adriano Guimarães, 38 anos, comerciante que acolheu o idoso.

O comércio e a casa de Adriano ficam na Vila Martins, a partir da Bernardo Sayão, entre Cesário Alvim e Veiga Cabral. Adriano contou que por volta das 13h30 desta terça avistou seu Floriano na área onde mora. “Ele escorregou na tampa de um bueiro e caiu. Feriu a perna esquerda e está também com o braço direito machucado”, relata. O comerciante assistiu o idoso com almoço e lanche, entre outras refeições ao longo do dia.

Perdido

Floriano disse a Adriano que é de Terra Alta, morou em Abaetetuba e está há pouco tempo em Belém. O idoso declarou à Reportagem Integrada de O Liberal que por determinação da ex-mulher teve de sair de casa e, ainda, que saiu de São Brás até o centro de Belém para receber um valor do INSS. As falas do idoso são desencontradas, e nitidamente se observa que ele sofre de problema de memória.

Quando perguntado sobre onde mora, Floriano diz que é em uma rua próxima de onde está, uma passagem intitulada Vitória. Só que não existe passagem Vitória perto da casa da família que o acolheu.

Regresso

Pois foi justamente a partir dessa informação – passagem Vitória – que a PM e Adriano puderam encaminhar o idoso de volta para a casa dele. Ainda nesta noite, a guarnição 2015 do 20º BPM, esteve na casa de Adriano. “Como tínhamos o nome da passagem Vitória, nós partimos para procurar por essa via nos bairros do Jurunas, Terra Firme e Guamá onde sabemos que tem vias com esse nome”, relatou o soldado J. Silva, da guarnição. “O Adriano cuidou do seu Floriano ao longo do dia; ele foi exemplar na conduta para com a pessoa idosa”, destacou J. Silva.

Seu Floriano foi entregue por Adriano e pelos policiais militares na passagem Vitória, a partir da avenida Roberto Camelier, no bairro do Jurunas.