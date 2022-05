Ideflor-Bio abre inscrições para atividades da Semana do Meio Ambiente 2022

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) realizará, até o próximo dia 29 de maio, as inscrições para participar das atividades da programação especial alusiva à Semana do Meio Ambiente 2022 com o tema “Uma só Terra, um só Ambiente". As inscrições estão abertas para a Trilha Sensorial - “Sentindo a Natureza”, para pessoas com deficiência visual e baixa mobilidade física; Observação de Aves: “Vamos Passarinhar na Trilha Yuna” e “Treinamento de aves para reintrodução na natureza”.

As atividades serão realizadas nos dias 2 e 4 de junho, no Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”, em Belém. A inscrição é gratuita, on-line e pode ser realizada no site do Ideflor-Bio, que emitirá e-mail, com informações de cada atividade.

A Semana do Meio Ambiente 2022 será realizada entre os dias 1º e 05 de junho, de forma integrada com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e grupos organizados da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), do programa de Educação Tutorial em Engenharia Florestal (PET/Florestal), Grupo de Estudos em Solos e Meio Ambiente (GESMA), formado por acadêmicos da área das Ciências Agrárias e afins, e Grupo de Estudos de Animais Selvagens (GEAS).

Como parte da programação haverá circuito educativo nas Unidades de Conservação (UCs), corrida, caminhada, passeio ciclístico, exposições, atrações infantis, musicais, Feira da Biodiversidade, circuito sobre Sistemas Agroflorestais (SAFs), entre outras. As atividades irão ocorrer em espaços como o Parque do Utinga, estendendo-se ao Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia (REVIS), Porto Futuro e Parque da Residência.

Para participar da corrida, caminhada e passeio ciclístico o interessado deve primeiro preencher a ficha de pré-inscrição aqui.

Um e-mail será enviado para confirmar a inscrição, orientar sobre dia e horário da largada de cada modalidade e tipos de alimento para cada grupo silvestre. Para validar a inscrição, o servidor deverá entregar a ração no prédio Sede da Semas (travessa Lomas Valentinas, 2.717), entre os dias 30 de maio e 03 de junho, no horário de 9h às 16h. Na entrega, a pessoa receberá um kit da competição contendo camisa, sacola e pulseira do evento.

Trilha Sensorial

Um das atividades da programação, a Trilha Sensorial “Sentindo a Natureza'' tem vagas a 50 pessoas. O percurso será de 260 metros, na trilha Patauá, no Parque do Utinga. A área será sinalizada com cordas nas laterais, e receberá também informações em braile. Durante o trajeto os participantes terão contatos com cerca de 10 tipos de plantas, que serão sinalizadas, permitindo aos participantes sentir o aroma e texturas das folhas e caules.

A Trilha Sensorial tem como objetivo proporcionar às pessoas com deficiência visual e de baixa mobilidade física vivenciar o meio ambiente por meio dos sentidos táteis, auditivos e olfativos, permitindo aos participantes conhecer a biodiversidade do Parque do Utinga.

A ação será coordenada por técnicos do Instituto e instrutores da Amazônia Aventura, que receberam treinamento específico para acompanhar o público alvo.