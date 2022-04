Icoaraci recebe nova Cruz na Igreja Matriz neste domingo (3)

Fiéis no Distrito de Icoaraci vivenciaram um domingo marcante, com a bênção da nova Cruz da Igreja Matriz da Paróquia da São João Batista e Nossa Senhora das Graças. O fato mexeu com a comunidade católica pelo fato de anteceder à abertura da Semana Santa no próximo dia 10, Domingo de Ramos. Tudo porque a Santa Cruz é símbolo de todo o Mistério Pascal e representa a Paixão de Cristo. A cerimônia foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa.

A antiga Cruz, quase centenária, foi danificada por descargas elétricas causadas por raios em 13 de maio de 2021. A estrutura antiga foi substituída por uma nova, que foi abençoada logo após a Santa Missa, das 7 horas. "Como Paróquia, nos alegramos por mais este momento singular e expressivo de nossa fé, pois, nós devemos gloriar-nos na Cruz de Jesus Cristo”, enfatizou padre Agostinho, pároco da Igreja Matriz.

A imagem da Cruz não só é proposta à veneração dos fiéis na Sexta-Feira Santa e celebrada como troféu de Cristo e árvore da vida na festa da Exaltação, a 14 de setembro, mas está também em lugar eminente na igreja e ocupa um lugar nobre nas casas dos batizados.