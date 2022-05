Icoaraci recebe ação com serviços de cidadania e palestras de enfrentamento à violência sexual

Moradores de Icoaraci, distrito de Belém, poderão participar de uma programação alusiva à campanha Maio Laranja, de enfrentamento à violência sexual cometida contra crianças e adolescentes. A ação, com serviços de cidadania e palestras educativas sobre o combante à violência sexual, será realizada na próxima sexta-feira (6), de 9h às 12h, na Estação de Trem de Icoaraci. Em 2021, no Pará, foram registrados 5 casos por dia desse tipo de violência.

A ação, realizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, por meio do Núcleo de Atendimento Especializado da Criança e do Adolescente (Naeca), prevê atendimentos jurídicos, emissão de documentos (por meio da parceria com o Balcão de Direitos), troca de lâmpadas e atendimentos sobre o consumo de energia e negociação de débitos (em parceria com a Equatorial Energia), além de palestras sobre violência sexual.

O evento terá também um momento cultural, com a apresentação da Banda da Guarda Municipal, demonstração do canil e brincadeiras lúdicas e contação de história para as crianças.

Para a defensora pública, Milene Moraes Moreira, do Naeca Icoaraci, a orientação da sociedade na busca do suporte dos órgãos de proteção da criança auxilia no combate à violência sexual infantil, que ainda é uma realidade presente no Estado. Em 2021, no Pará, entre janeiro e abril, houve um aumento de 17,06% nas ocorrências de violência contra crianças de 0 a 12 anos, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Em números, isso equivale a 679 notificações.

“Por meio da atuação no distrito, me deparei com uma realidade preocupante. As ocorrências de violência sexual contra crianças e adolescentes são estarrecedoras e frequentes. Precisamos do apoio de todos os órgãos de proteção a crianças e adolescentes, bem como de toda a sociedade. Este tipo de violência exige maiores esforços para enfrentá-lo”, destaca.

Serviço:

Ação Maio Laranja - enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes

Data: 06 de maio

Hora: das 9h às 12h

Local: Estação de Trem de Icoaraci

Contatos Defensoria Pública em Icoaraci: (91) 98409-3885

naecadefensoriaicoaraci@gmail.com

Endereço: Travessa Souza Franco, Nº 198 - Agulha (Icoaraci)