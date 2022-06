Icoaraci: novo flutuante será instalado na semana que vem

Técnicos continuam trabalhando para retirar do fundo da Baía do Guajará o flutuante que afundou no trapiche de Icoaraci, na madrugada desta terça-feira, 14. O equipamento será substituído por um novo flutuante, de tamanho maior, que deverá ser instalado na semana que vem, segundo a Prefeitura de Belém.

A Secretaria Municipal de Saneamento, que providencia a remoção do antigo flutuante, informou que as causas do acidente poderão ser identificadas quando o antigo flutuante for retirado da baía para análise.

O novo flutuante está sendo providenciado pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb). O equipamento está fase final de construção, segundo a prefeitura, e mede 15 metros de comprimento por 5 metros de largura, com uma rampa de acesso de 20 metros de comprimento por 3 metros de largura, ou seja, possui capacidade maior para atender passageiros.