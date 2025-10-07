Icoaraci faz festa para celebrar 156 anos e ganha novo terminal turístico nesta quarta-feira (8)
As comemorações se estendem pela noite com DJs e atrações musicais locais
O prefeito de Belém, Igor Normando, participa nesta quarta-feira (9) da entrega oficial do novo Terminal Hidroviário Turístico de Icoaraci, obra realizada em parceria entre a Prefeitura de Belém e o Governo do Estado. A inauguração, que faz parte das comemorações dos 156 anos do distrito, acontece às 9h e marca um importante investimento na infraestrutura turística da capital paraense.
Localizado no distrito de Icoaraci, o novo terminal vai fortalecer o transporte hidroviário voltado ao turismo na Região Metropolitana de Belém e nas ilhas do entorno, integrando ainda mais o fluxo de visitantes à capital, especialmente em períodos de alta temporada como o Círio de Nazaré e as férias escolares.
Para continuar as comemorações, a prefeitura promove uma grande festa popular, ainda nesta quarta-feira, a partir das 18h, na Praça da Matriz.
A programação inclui DJs e atrações musicais locais, reunindo a comunidade para um momento de celebração da história, da identidade e da cultura icoaraciense. O evento se estende até as 23h, com entrada gratuita.
