Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Icoaraci faz festa para celebrar 156 anos e ganha novo terminal turístico nesta quarta-feira (8)

As comemorações se estendem pela noite com DJs e atrações musicais locais

O Liberal
fonte

Icoaraci faz festa para celebrar 156 anos e ganha novo terminal turístico nesta quarta-feira (8). (Reprodução)

O prefeito de Belém, Igor Normando, participa nesta quarta-feira (9) da entrega oficial do novo Terminal Hidroviário Turístico de Icoaraci, obra realizada em parceria entre a Prefeitura de Belém e o Governo do Estado. A inauguração, que faz parte das comemorações dos 156 anos do distrito, acontece às 9h e marca um importante investimento na infraestrutura turística da capital paraense.

Localizado no distrito de Icoaraci, o novo terminal vai fortalecer o transporte hidroviário voltado ao turismo na Região Metropolitana de Belém e nas ilhas do entorno, integrando ainda mais o fluxo de visitantes à capital, especialmente em períodos de alta temporada como o Círio de Nazaré e as férias escolares.

VEJA MAIS

image Icoaraci ganha novo Terminal Hidroviário Turístico às vésperas do Círio e reforça conexão com Cotiju
Equipamento oferecerá mais conforto aos passageiros que vão para as ilhas próximas de Belém

image Icoaraci ganhará Terminal Hidroviário Turístico
Projeto resulta de parceria entre Prefeitura e Governo

Para continuar as comemorações, a prefeitura promove uma grande festa popular, ainda nesta quarta-feira, a partir das 18h, na Praça da Matriz.

A programação inclui DJs e atrações musicais locais, reunindo a comunidade para um momento de celebração da história, da identidade e da cultura icoaraciense. O evento se estende até as 23h, com entrada gratuita.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

aniversário de icoaraci

156 anos de icoaraci

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

VARANDA

Vídeo: Helder Barbalho abre III Fórum Varanda da Amazônia ao lado de Fafá de Belém

“Estamos invertendo a lógica de que floresta em pé vale menos do que floresta derrubada", afirmou o governador

07.10.25 15h09

FIQUE DE OLHO!

Ingressos para Ensaios da Anitta em Belém custam mais que jogo do Remo; veja quanto!

O evento ocorrerá o dia 10 de janeiro de 2026, no Mangueirão

06.10.25 15h22

BELÉM 

Belém ganhará novo pronto-socorro pelo SUS antes da COP 30, anuncia ministro da Saúde

O novo serviço integrará o Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como objetivo não apenas reforçar o atendimento durante o evento internacional

03.10.25 17h56

TRANSPORTE

Projeto do governo Lula propõe CNH sem autoescola e reduz custo em até 80%; entenda

Segundo o governo, a intenção é ampliar o acesso à habilitação e reduzir os custos do processo

02.10.25 20h11

MAIS LIDAS EM BELÉM

Novidade

Belém inaugura primeiro ponto de descanso para entregadores de aplicativo

Espaço do Ifood pede apoio sustentável no Umarizal combina conforto, descanso e soluções ecológicas

06.10.25 11h00

BELÉM 

Belém ganhará novo pronto-socorro pelo SUS antes da COP 30, anuncia ministro da Saúde

O novo serviço integrará o Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como objetivo não apenas reforçar o atendimento durante o evento internacional

03.10.25 17h56

entrou na onda

VÍDEO: Em Belém, Lula posa com homem que também perdeu dedo e viraliza

Presidente brincou com homem no Canal da União e o gesto viralizou nas redes como símbolo de empatia e representatividade

05.10.25 16h46

VISITA DA IMAGEM PEREGRINA

Círio 2025: Aeroporto Internacional de Belém terá batismo de aeronaves nesta terça-feira (7)

A programação inclui a visita da Imagem Peregrina e uma missa aberta ao público

06.10.25 15h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda