Hugo Tundisi, neto de secretário municipal de São Carlos (SP), morre em acidente de trânsito

Victor Hugo Tundisi, neto do secretário municipal de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação de São Carlos (SP), professor José Galizia Tundisi, morreu aos 22 anos de idade, no sábado (23), em acidente de trânsito na rodovia Anhanguera (SP-330), na região de Ribeirão Preto (SP). O corpo de Victor Hugo será enterrado em São Carlos.

O carro de Tundisi atingiu uma carreta no final da tarde de sábado, por volta das 17h38, no km 321 da rodovia. No local, a Polícia Militar Rodoviária resgatou o motorista, que chegou a ser levado a um hospital particular de Ribeirão Preto, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda não foram esclarecidas as causas do acidente. O velório de Victor Hugo Tundisi foi programado para este domingo (24), no Memorial Sinsef, na Vila Marina, em São Carlos. O sepultamento também ficou de ser realizado neste domingo, no Cemitério Jardim da Paz.