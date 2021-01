Hospital Regional em Paragominas começa imunização de colaboradores

A vacinação dos profissionais de Saúde do Hospital Regional Público do Leste (HRPL), que atuam na linha de frente no combate à covid-19, foi inicada nesta quarta-feira (20). A unidade recebeu 150 doses da vacina, do total de 1.590 disponibilizadas para o município de Paragominas, na região sudeste estadual.

A técnica de Enfermagem Simone Marques da Silva, (36), que esteve internada no Hospital Regional, no ano passado, por 15 dias, destes, 11 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com os sintomas graves da Covid-19, foi a primeira colaboradora do HRPL a ser vacinada.

“Pra mim é muito gratificante porque eu acredito que essa vacina veio pra ajudar a salvar vidas. Eu estou confiante e com muita fé”, declarou a técnica de Enfermagem.

A coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, do Hospital Regional, Ane Francy, informou que nesta primeira etapa a imunização alcançará apenas 40% dos profissionais. “Foi feita uma triagem entre os colaboradores e decidiu-se vacinar, nesse primeiro momento, aqueles que estão na linha de frente, lidando diariamente com os pacientes diagnosticados com a Covid-19”, explicou.

A primeira etapa de vacinação no HRPL está sendo realizada hoje e amanhã, com previsão da segunda dose após 28 dias.