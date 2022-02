Hospital Público Estadual Galileu leva humor aos pacientes neste carnaval

O Hospital Público Estadual Galileu (HPEG) realiza no mês do Carnaval ação de 'Stand up comedy' levando humor e conscientização sobre saúde aos pacientes e familiares na unidade. O hospital é retaguarda de vítimas de traumas, referência em alongamento e reconstrução óssea, além de cirurgia de traquéia e urologia. O hospital recebe pacientes de outras unidades da rede para tratamentos de saúde.

Utilizando a irreverência da personagem Dona Hermínia criada e eternizada pelo ator Paulo Gustavo - que faleceu vítima de complicações da Covid-19 -, o técnico de enfermagem Laudimar da Silva Novaes Neto, de 23 anos, transforma o ambiente hospitalar em um palco de ‘stand up comedy’. Ele se caracteriza como a personagem e memoriza o repertório cômico para utilizar uma parte do seu tempo para amenizar os dias dos pacientes internados.

“Falo sobre o uso de máscara, da importância de higienizar as mãos, de tomar e completar o ciclo vacinal, já que a pandemia não acabou. Aproveitando o período do carnaval, ressalto a importância dos cuidados com a saúde íntima, do uso de camisinha para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. A gente sabe que mesmo sem as tradicionais festas de carnaval, isso sempre acontece”, disse.

De acordo com o site da Agência Pará, a ação educativa visa chamar atenção sobre os cuidados com a saúde do corpo e da mente, além de concietizar sobre as normas de higiene e de distanciamento social para frear a covid-19. A atidade correu ao longo de fevereiro, alusivo ao carnaval.

Laudimar conta que a escolha do personagem, além de descontrair pela sua essência cômica, também faz alertas com afeto. “Estou de Hermínia, representando as mães brasileiras, que com amor, carinho e com a preocupação de quem repreende e ensina os seus”, acrescentou Laudimar.



A paciente Marly da Silva Nascimento, 23 anos, está internada na unidade desde o início de fevereiro. Ela avalia a ação, como um benefício mental, pois ficar longe da família é um período difícil. “A gente fica aqui, longe de casa, da nossa família, das atividades diárias e quando chega uma pessoa trazendo alegria, é uma total distração. Apesar das brincadeiras, o assunto é sério, fala sobre saúde. Estamos muito contentes com essa oportunidade que o hospital nos oferece”, parabenizou.