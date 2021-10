Hospital Metropolitano irá atender romeiros na BR-316

A partir desta sexta-feira (8), os romeiros que seguem pela BR-316, para homenagear Nossa Senhora de Nazaré, contarão com os atendimentos do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE). O ponto de acolhimento será montado no KM 3 da rodovia.

Esse é o oitavo ano consecutivo que o Hospital prestará esses serviços aos fiéis que chegam à cidade a pé, vindos de diversos municípios. No total, serão quase 20 colaboradores reunidos para oferecer cuidados multiprofissionais.

As procissões oficiais do Círio estão canceladas desde o início da pandemia no Brasil. Apesar das recomendações e restrições, os fiéis se organizam espontaneamente para manter as tradições e pagar promessas.

“Essas pessoas andam muito e atravessam diversos municípios. Muitas chegam debilitadas e o nosso papel é oferecer atendimento médico, como verificação de pressão arterial, glicemia, curativos, além de água e lanche”, explicou a coordenadora de projetos sociais do hospital, Roberta Cardins. A unidade está localizada em Ananindeua, região Metropolitana de Belém.

Para a diretora hospitalar, Alba Muniz, essa ação reflete a missão da unidade, que é cuidar das pessoas. "No caso dos romeiros, nosso trabalho é fazer com que eles possam concluir suas promessas com saúde, superando os desafios físicos impostos pela longa jornada”, pontuou.



Atendimento aos romeiros na BR-316



Data: 8 de outubro (sexta-feira);

Horário: das 5h às 14h;

Local: Rodovia Br-316, Km 3, bairro da Guanabara;



(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)