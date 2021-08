Materno-Infantil de Barcarena se torna o primeiro do Baixo Tocantins a receber o título 'Hospital Amigo da Criança'

O Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB) se torna o primeiro hospital da Região do Baixo Tocantins a receber o título da "Iniciativa Hospital Amigo da Criança" (IHAC). Há 10 anos que um hospital no Pará não recebia a certificação. Para Ana Guzzo, médica sanitarista e coordenadora estadual da saúde da criança, essa conquista vem em um mês muito especial e de luta: "a habilitação do Hospital de Barcarena traz um brilho maior para a 'Semana Mundial de Aleitamento Materno de 2021 do Estado do Pará (SMAM)', visto que contempla exatamente o tema deste ano, que fala da necessidade de proteção do aleitamento materno, como responsabilidade de todos. O último Hospital habilitado no Estado foi o Hospital Anita Gerosa, em Ananindeua, em 2011", disse a coordenadora.

Ana explica que a certificação é concedida pelo Ministério da Saúde às instituições que cumprem os "Dez Passos" para o sucesso do aleitamento materno, instituídos pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), com os critérios de habilitação estabelecidos pela Portaria nº 1.153/2014: "o hospital certificado na IHAC precisa cumprir alguns passos e critérios que 'redefine os critérios de habilitação da Iniciativa Hospital Amigo da Criança, como estratégia de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à saúde integral da criança e da mulher, no âmbito do SUS”, pontuou a médica.

A coordenadora ressalta que a filosofia que adotam tem base em uma frase atribuída ao obstetra francês Michel Odent: 'para mudar o mundo, é preciso, primeiro, mudar a forma de nascer', sendo assim ela acredita que: "ao habilitarmos um hospital para trabalhar na perspectiva da promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à instituição das boas práticas de parto e nascimento, promovemos melhorias significativas na vida das crianças", afirmou. "Nascer em um HAC deve - ao promover e proteger o aleitamento -, reforçar a importância do cuidado qualificado à criança e sua família; do respeito à mulher e seus processos de parto e promover a vinculação da família. Esse novo membro terá mais chances de ser saudável e alcançar o melhor desenvolvimento em todas as fases de sua vida", ponderou.

O Hospital Materno-Infantil de Barcarena realiza atendimento 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para toda a Região do Baixo Tocantins e municípios arredores. Em dois anos de funcionamento a unidade já realizou mais de 3,5 mil partos e cerca de 165 mil atendimentos entre consultas, internações, exames e cirurgias. Com o HMIB o Pará possui 11 "Hospitais Amigos". Ana Guzzo informa que qualquer maternidade ou hospital que realiza parto pode ser um candidato a ser um Hospital Amigo da Criança e que já vislumbram certificar mais: "basta que se disponha a cumprir os passos e critérios previstos na Portaria 1153/2014. Estamos trabalhando em mais 2 hospitais para a IHAC. Um em Castanhal [Hospital Francisco Magalhães] e um em Canaã de Carajás [Hospital 5 de Outubro – hospital da Vale e gerenciado pela O.S. Pro-Saúde], o primeiro 100% privado, que se aciona a coordenação para buscar as capacitações em aleitamento materno", finaliza Guzzo.

Confira a lista dos Hospitais que estão certificados, no Pará, como Hospital Amigo da Criança:

1. Beneficente do Pará Hospital D. Luiz I

2. Fundação Pública Estadual Hospital de Clinicas Gaspar Viana

3. Venerável Ordem Terceira De São Francisco

4. Fundação Santa Casa De Misericórdia do Pará

5. Associação Douglas Braun Hospital das Clinicas De Bragança

6. Hospital Santo Antônio Maria (Braganca)

7. Associação VT Medeiros Hospital Geral de Braganca

8. Instituto Francisco Perez Hospital Da Divina Providencia (Marituba)

9. Hospital Anita Gerosa (Ananindeua)

10. Hospital Santo Antônio (Alenquer)