Hospital e paróquias em Icoaraci e Outeiro vão receber visita da Imagem Peregrina 

Pacientes e profissionais do Hospital Abelardo Santos, em Icoaraci, e fiéis das paróquias da Igreja Católica, nos distritos de Icoaraci e Outeiro, em Belém, vão receber a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, nos próximos dias 20, 21 e 22. Os dois distritos integram a região episcopal de São João Batista, ou seja, fazem parte da Arquidiocese de Belém.

De acordo com a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), a agenda de visitas da Imagem Peregrina segue em curso. As idas aos dois distritos são a terceira visita programada deste ano de 2022. Desta vez, o evento começa às 15h30, da sexta-feira (20), na Paróquia Santo Afonso, na rodovia Artur Bernardes, e se encerrará às 22h, com a vigília na Paróquia Jesus Bom Samaritano, no Tapanã.

No sábado (21), às 8h, a Imagem será conduzida para a Paróquia Divina Misericórdia, e visitará as paróquias de Icoaraci. Em seguida, às 13h30, ela será levada ao Hospital Abelardo Santos, de onde sai, às 15h, para a Paróquia São Francisco de Assis, na entrada de Outeiro.

No domingo, a Imagem percorrerá paróquias de Outeiro, finalizando as visitas com missa campal na Paróquia São João Batista, às 16h. O retorno à Basílica Santuário será às 18h.

A região episcopal de São João Batista tem como autoridade religiosa o vigário, o padre Adalberto Brandão. Ela é estruturada por 10 paróquias, como a Paróquia Nossa Senhora do Livramento, no Paracuri, em Icoaraci; Paróquia Divina Misericórdia, em Águas Negras, Icoaraci; Paróquia Jesus Bom Samaritano, no Tapanã.

Na lista, constam, ainda, a Paróquia São Francisco de Assis, em Icoaraci, na estrada velha do Outeiro; Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, em Outeiro; Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Icoaraci; Paróquia Santo Afonso Maria de Ligório, na Rodovia Artur Bernardes; Paróquia São Francisco das Ilhas, em Cotijuba; Paróquia São Francisco de Assis, no Tapanã; e Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças, em Icoaraci.

Programação Completa:

DIA 20/05 – SEXTA-FEIRA

Concentração: 14h // SAÍDA: 14h45 na Basílica

15h30 – Paróquia Santo Afonso

Percurso Basílica a Santo Afonso: Nazaré / 14 de Março / Rua Canal do Galo / Tv. Coronel Bentes / Artur Bernardes (13 km)

18h – Área Missionária São Vicente

Percurso Santo Afonso a São Vicente: Artur Bernardes / Passagem John Engelhard

20h – Paróquia São Francisco

Percurso São Vicente a São Francisco: Passagem John Engelhard / Artur Bernardes / Tv. Haroldo Veloso / Rua Presidente Castelo Branco

22h – Paróquia Jesus Bom Samaritano: Vigília

Percurso São Francisco a Bom Samaritano: Rua Presidente Castelo Branco / Tv. Haroldo Veloso / Rod. do Tapanã / Av. Perimetral

DIA 21/05 – SÁBADO

Concentração: 07h // SAÍDA: 07h30

08h – Paróquia Divina Misericórdia

Percurso Bom Samaritano a Divina Misericórdia – Av. Perimetral / Av. Padre Bruno / Rod. da Tapanã / Augusto Montenegro

10h30 – Paróquia Madre Teresa de Calcutá

Percurso Divina Misericórdia a M T de Calcutá – Augusto Montenegro / Retorno na Estrada da Maracacuera / 17 de Abril

12h30 – Casa de Formação das Irmãs Franciscanas

Percurso M T Calcutá a Irmãs Franciscanas – 17 de abril / Tv. Um / Rua Café Liberal / Passagem Liberal / Rod. Augusto Montenegro

13h30 – Hospital Abelardo Santos

Percurso Irmãs Franciscanas a H Abelardo Santos – Rod. Augusto Montenegro

15h – Paróquia São Francisco de Assis (Entrada de Outeiro)

Percurso H A Santos a São Francisco – Rua Luz Azevedo / Rua Monsenhor José Maria Azevedo / Antiga Estrada do Outeiro

18h00 – Paróquia São José Esposo de Maria

Percurso São Francisco a São José - Estrada velha do Outeiro

20h – Paróquia Imaculada Conceição - Vigília

Percurso São José a Imaculada Conceição - (travessia do Outeiro) Rua Manoel Barata - Outeiro

DIA 22/05 – DOMINGO

Concentração: 06h // SAÍDA 06h30

07h – Paróquia Nossa Senhora do Livramento

Percurso Imaculada a Livramento – Estrada da Piaraíba / Estrada Velha do Outeiro / Rua Joaquim Resende / Augusto Montenegro / 02 de Dezembro / Tv. Soledade

09h – Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Percurso Livramento a Fátima – Tv Soledade / 02 de Dezembro / Tv Berredos / Rua 08 de Maio

12h – Semente do Verbo

Percurso Fátima a Semente do Verbo: Rua 08 de Maio / Augusto Montenegro / Tv. São Roque / Rua 15 de Agosto / Tv. Do Cruzeiro

16h – Paróquia São João Batista

Percurso Semente do Verbo a São João Batista – Tv. Do Cruzeiro / Padre Júlio Maria

Percurso S J Batista a Basílica: Rua Padre Júlio Maria / Tv. Soledade / Rua Manoel Barata / Rod Artur Bernardes / Rod. do Tapanã / Av. Padre Bruno / Tv. Nove / Av. Centenário / Av. Júlio César / Duque / Antônio Barreto / Generalíssimo / Nazaré.