Hospital Divina Providência, em Marituba, reconhece alta de casos leves de covid-19

O hospital Divina Providência, em Marituba, Região Metropolitana de Belém, começou a notar aumento de casos leves de covid-19. Quem reconhece isso é o diretor técnico da instituição, Renato Vieira. Ele garante que não há impacto no atendimento ainda. No entanto, usuários reclamam que o atendimento tem estado tumultuado, com protocolos de segurança contra a pandemia não sendo levados tão a sério. Com alto índice de atendimento para o Sistema Único de Saúde (SUS), é um dos hospitais que aguarda uma nova posição da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa).

Renato explica que o Divina Providência, no mínimo, tem 60% do atendimento destinado ao SUS, ainda que seja necessário referenciamento. Geralmente, o público atendimento de forma gratuita acaba ultrapassando esse índice de 60%. O aumento de casos leves se deu nos atendimentos via rede privada. Afirmou que não se trata de casos graves. Na manhã desta terça-feira (27), só uma pessoa estava internada lá com covid-19, referenciada de Paragominas.

O Divina Providência, em Marituba, aguarda um posicionamento da Sespa sobre mudanças no protocolo de atendimento (Igor Mota / O Liberal)

A estudante Rayane Lopes é usuária do hospital há algum tempo. Relata nunca ter visto o local tão tumultuado e desorganizado, sem seguir regras essenciais para proteção dos pacientes, como na manhã desta terça. A maior procura era de pacientes idosos, deixado em pé do lado de fora e sem orientações sobre distanciamento. Os corredores e sala de espera ficando rapidamente cheios. Funcionários pegavam em papéis, documentos e não se higienizavam. Poucas pessoas atendendo deixavam o fluxo de usuários lento, numa fila única para tudo. Ela passou horas para um procedimento que costumava resolver em 20 minutos.

"Não era feita aferição de temperatura também. Não tinha cadeiras para todo mundo. Até ouvi funcionários conversando que as pessoas estavam se aglomerando. O dispensers de álcool gel não são bem sinalizados para entender que ali tem álcool. Atendimento lento e isso porque estava agendado. Sempre procurei o Divina, porque é um atendimento bom, é referência, mas do jeito que estava, eu estava com a minha mãe, preferi ir embora e fazer o exame que precisava em outro lugar", relatou Rayane, por não ter se sentido segura e apontando algo de anormal na rotina do hospital.

(Rayane Lopes / Acervo Pessoal)

Sobre os tumultos, Renato explicou que não há como controlar a demanda pela manhã, sobretudo com excesso de exames, e que estava sendo feito agendamento. Disse que o distanciamento, dentro do hospital, estava sendo respeitado, com cadeiras a um metro de distância entre si. A reportagem mostrou fotos feitas por Rayane ao diretor técnico do Divina e ele disse não ter visto nada de anormal. "Do lado de fora, não temos como controlar tudo", completou.

(Rayane Lopes / Acervo Pessoal)

Questionado se não seria momento de rever os protocolos de segurança e atendimento, diante do aumento da demanda de covid-19, como Renato mesmo reconheceu, disse que o hospital não pode tomar decisões autônomas. A regulação é pela Sespa. "Estamos ainda aguardando uma posição da Vigilância Sanitária. Qualquer alteração na nossa rotina, pode dificultar o acesso", concluiu.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Sespa para saber se há um novo protocolo sendo pensado, diante da alta de casos de covid-19, que até a capital já reconhece ser real.