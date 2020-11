Hospital dedicado exclusivamente a cães e gatos entrou em funcionamento em Belém

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) inauguroou nesta segunda-feira (9), com grande procura de pessoas, o primeiro hospital público veterinário do Norte do Brasil. O Hospital Público Veterinário Dr. Vahia, foi instalado no bairro do Tapanã. A unidade, construída pela Prefeitura Municipal de Belém, é destinado exclusivamente ao atendimento de cães e gatos.

O Hospital Público Veterinário Dr. Vahia terá capacidade de realizar, mensalmente, 720 atendimentos de urgência, 1.080 consultas, 210 cirurgias oncológicas, 60 cirurgias ortopédicas e 300 cirurgias de emergência, além de 630 procedimentos de castração. A equipe contará com médicos veterinários, assistentes e farmacêuticos.

Capacidade é de mais de 700 atendimentos mensais (Oswaldo Forte / Comus)

Atendimento inclui de urgência a palestras



O Hospital Público Veterinário Dr. Vahia fica na Estrada do Tapanã, 281, ao lado do canil da Guarda Municipal e próximo ao cemitério e à delegacia do bairro do Tapanã.

O local vai ofertar serviços de baixa e média complexidade de urgência, consultas, cirurgia geral, vacinação antirrábica, exames laboratoriais e de imagem, curativos simples e complexos, fluidoterapia e palestras de educação em saúde.

Um grande número de pessoas foi registrado na programação de abertura desta manhã. Entre elas estava Sônia Lopes, 50, trabalhadora doméstica que levou sua gata para atendimento. O animal foi atacado pór um cão e recebeu cuidados.

Além do prefeito Zenaldo Coutinho se fazer presente, a banda da Guarda Municipal de Belém também se apresentou na inauguração (com informações da Agência Belém).