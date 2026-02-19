Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Hospital Bettina Ferro realiza Semana das Doenças Raras com orientações e atendimentos de saúde

Evento será de de segunda-feira (23) a quinta-feira (26) e reúne pacientes, familiares, cuidadores e comunidade em ações gratuitas de conscientização

O Liberal
fonte

Hospital Bettina Ferro, na UFPA, em Belém (Foto: Divulgação)

Voltada a pacientes, cuidadores, familiares e à comunidade hospitalar, a 2ª Semana das Doenças Raras será realizada pelo Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS) de segunda-feira (23) a quinta-feira (26), com uma programação gratuita. A iniciativa integra as ações do Fevereiro Lilás, mês dedicado à conscientização sobre doenças e síndromes raras, e acontece no hall da Sala de Espera da Ala D da instituição.

Ao longo dos quatro dias, as atividades incluem orientações sobre cuidado seguro no domicílio, prevenção de complicações, Suporte Básico de Vida (SBV) - com participação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) -, cuidados respiratórios em doenças neuromusculares. E ainda, haverá instruções sobre alimentação como parte do tratamento, além de momentos dedicados ao cuidado com o cuidador e à promoção da autonomia.

Outro destaque é a apresentação do fluxo de acesso ao Serviço de Referência em Doenças Raras do HUBFS, com informações sobre critérios de atendimento, encaminhamentos e continuidade do cuidado dentro do SUS.

Com o tema “Cuidar é conhecer no cotidiano das doenças raras”, o evento aposta na educação em saúde como eixo central do cuidado no Sistema Único de Saúde (SUS), abordando desde o reconhecimento de sinais de alerta até o manejo seguro no dia a dia, a prevenção de complicações e o enfrentamento de situações de emergência.

Autonomia

Segundo a enfermeira Lucélia Teixeira, da Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente (Uasca) e coordenadora do evento, a proposta é fortalecer a autonomia de quem convive com doenças raras. “O objetivo é ampliar o acesso à informação qualificada, promover autonomia no cuidado diário, prevenir complicações e sensibilizar a comunidade hospitalar para a integralidade, a humanização e a continuidade do cuidado”, destaca.

Referência no atendimento

Integrante do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (CHU-UFPA) e vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), o Bettina Ferro atua como serviço de referência no SUS para o atendimento de pacientes com doenças raras de origem genética no Pará. De acordo com Rose Daise, chefe da Uasca, o serviço acompanha condições como atrofia muscular espinhal (AME), mucopolissacaridoses (MPS), doença de Fabry, erros inatos do metabolismo, encefalopatias genéticas e doenças neurodegenerativas da infância.

“A assistência do HUBFS tem concentrado esforços no diagnóstico precoce, no acompanhamento contínuo e no manejo terapêutico especializado, incluindo medicamentos de alto custo ofertados pelo SUS. Esse compromisso se fortalece ainda mais em 2026, quando o hospital alcança um marco histórico ao incorporar o exame de sequenciamento de exoma como ferramenta diagnóstica para pacientes com suspeita de doenças raras”, ressalta.

Segundo a gestora, a incorporação da tecnologia representa um avanço decisivo na assistência. “O sequenciamento de exoma permite reduzir significativamente o tempo até o diagnóstico, aumentar a precisão clínica e orientar de forma mais adequada o tratamento e o aconselhamento genético familiar. É um passo fundamental para qualificar o cuidado e ampliar a resolutividade do SUS”, afirma.

Entre os tratamentos ofertados, conforme os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, estão a terapia de reposição enzimática para mucopolissacaridoses e doença de Fabry, além do tratamento destinado a pacientes com AME. Em 2025, o serviço também promoveu mutirões de exames genéticos de alta complexidade, como o sequenciamento de exoma e de genoma, experiência que contribuiu para a consolidação dessa estratégia diagnóstica no ano seguinte.

Programação completa

23/02 (segunda-feira)

08h30 às 09h – Abertura.
09h às 10h – Reconhecer para agir: sinais de alerta nas doenças raras.
10h às 10h15 – Intervalo.
10h15 às 11h – Cuidado diário e seguro: prevenção de complicações.

24/02 (terça-feira)

08h30 às 09h45 – Suporte Básico de Vida (SBV) nas Doenças Raras (participação do Samu).
09h45 às 10h – Intervalo.
10h às 11h – O papel das associações de pacientes no apoio às famílias (Associação Norte Síndrome de Willians e outras doenças raras – ANSW ODR).

25/02 (quarta-feira)

08h30 às 09h – Autonomia no cotidiano: adaptações simples que facilitam o cuidado.
09h às 09h30 – Cuidar de quem cuida.
09h30 às 09h45 – Atividade lúdica.
09h45 às 10h – Intervalo.
10h às 11h – Fluxo de acesso ao Serviço de Referência em Doenças Raras do HUBFS.

26/02 (quinta-feira)

08h30 às 09h30 – Alimentação como parte do tratamento ao paciente com doença rara.
09h30 às 09h45 – Atividade lúdica.
09h45 às 10h – Intervalo.
10h às 11h – Respiração nas doenças neuromusculares: cuidados diários, terapias e sinais de alerta.

Serviço

2ª Semana das Doenças Raras do HUBFS/CHU-UFPA/Ebserh

Quando: 23 a 26 de fevereiro de 2026
Horário: 8h30 às 11h
Onde: Hall da Sala de Espera da Ala D do HUBFS/CHU-UFPA/Ebserh
Público-alvo: Pessoas com doenças raras, familiares e comunidade hospitalar
Entrada: Gratuita

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

doenças raras

hospital universitário bettina ferro

programação
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Afeto por encomenda

Com foco em experiências, mercado de surpresas personalizadas se expande em Belém

Profissionais do setor relatam aumento na demanda por serviços que vão desde ambientações românticas até cestas e presentes exclusivos

15.02.26 6h30

POLÍCIA

VÍDEO: Assalto em plena luz do dia é flagrado em parada de ônibus perto do comércio de Belém

Os suspeitos não foram identificados e estão foragidos

29.01.26 8h42

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

MAIS LIDAS EM BELÉM

GREVE

Técnicos-administrativos da UFPA, Unifesspa e Ufopa aprovam greve a partir do dia 23

Servidores aguardam resultado final das assembleias gerais em todo o Brasil 

16.02.26 19h34

PARÁ

Veja quais raças de cães devem usar focinheira no Pará; tutor pode ser multado

Existe uma lei estadual que dispõe sobre a circulação de cachorros de médio e grande porte em vias públicas, praças, parques, jardins e locais de aglomeração de pessoas no Pará

17.02.26 7h00

programação

Carnaval: confira o que abre e fecha em Belém durante as festas

Muitos espaços terão alterações nos horários

12.02.26 19h33

RADARES

Belém tem 90 equipamentos para fiscalização e monitoramento do trânsito; veja onde

"A fiscalização de velocidade é 24 horas por dia", diz o diretor de Transporte da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), Isaías Reis

18.02.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda