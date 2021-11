Hospital Bettina Ferro realiza atendimento de 300 pessoas com Diabetes

No próximo sábado (27), o Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS) participará do Mutirão do Diabetes 2021. A ação, promovida pelo Fórum Paraense do Mutirão do Diabetes, irá atender 300 pessoas com diabetes cadastradas no Programa Hiperdia das Unidades de Saúde do Guamá e da Terra Firme que foram previamente cadastradas para evitar aglomerações. Segundo dados da International Diabetes Federation (IDF), 46% da população brasileira com diabetes só é diagnosticada quando a doença já apresenta alguma condição irreversível.

O Fórum Paraense do Mutirão de Diabetes afirma que os números alarmantes ressaltam a necessidade do diagnóstico precoce para evitar graves complicações, como a retinopatia diabética, a amputação de membros e a insuficiência renal, por isso a importância da prevenção.

A iniciativa - em alusão ao Dia Mundial do Diabetes, lembrado no dia 14 de novembro - irá realizar exames de fundo de olho para avaliação de retina e também atendimentos nas especialidades de cardiologia, cirurgia vascular, endocrinologia e nutrição. De acordo com esses atendimentos, os pacientes serão encaminhados para o tratamento adequado, seguindo o fluxo do Sistema Único de Saúde (SUS).

A equipe do Hospital Bettina é referência no atendimento de média e alta complexidade em oftalmologia e irá se ater na investigação da retinopatia diabética. A doença evolui com o passar dos anos e está relacionada com o descontrole da glicemia, o que afeta os pequenos vasos da retina e dificulta a visão do paciente. Por se tratar de uma doença silenciosa, pacientes que possuem diabetes devem realizar, ao menos uma vez por ano, o exame de fundo de olho para investigar anormalidades na retina e, se for o caso, diagnosticar e tratar a doença.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)