Hospital Barros Barreto oferece atendimento para diagnóstico de câncer de pele neste sábado (2)

O hospital universitário João Barros Barreto (HUJBB), integrante do Complexo Universitário da Universidade Federal do Pará (UFPA), realiza atendimento especial voltado para diagnóstico precoce do câncer de pele. O atendimento acontecerá na Unidade de Dermatologia do hospital, na rua dos Mundurucus, bairro do Guamá, e será aberto ao público de 9h às 15h. A ação é feita em parceria com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

A iniciativa tem como objetivo atender pessoas que possuam algum tipo de lesão na pele, como manchas, sinais com deformidades, coceira persistente, sangramentos, feridas e cicatrizes que não fecham por mais de quatro semanas.

Após a etapa de triagem realizada pela equipe de dermatologia, se houver alguma indicação da doença, o paciente deve ser encaminhado para acompanhamento e tratamento cirúrgico, principal via terapêutica para combate ao tumor cutâneo. A depender de cada caso, levando em consideração o tamanho e o nível do tumor, associada à cirurgia podem ser indicadas a quimioterapia e radioterapia.

De acordo com a chefe da unidade de dermatologia do HUJBB, Rosana Veiga, “o câncer de pele é uma alteração das células que se multiplicam de forma anormal”.

A doença pode ser classificada em dois tipos: o não melanoma – o não melanoma, mais frequente na população, que pode se desenvolver nas células basais (na camada mais profunda da epiderme, chamado de carcinoma basocelular), ou nas células mais superiores da pele (chamado de carcinoma espinocelular); o melanoma – forma mais grave da doença, recebe este nome porque atinge os melanócitos, células responsáveis pela cor de pele.

Características – As observações são feitas nas manchas, quanto à assimetria, bordas, tonalidade, diâmetro (maior que seis milímetros) e histórico.

O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima que, entre 2023 e 2025, a cada ano surjam mais de 220 mil casos de câncer de pele não melanoma, enquanto para o melanoma são esperados quase nove mil casos por ano.

Prevenção – As medidas preventivas contra o câncer de pele envolvem cuidados relacionados à fotoproteção. Para isso, normalmente, recomenda-se o uso de protetor solar diário, com reaplicação ao longo do dia, uso de roupas protetoras (UV), chapéus e óculos.

Serviço

Data: 2 de dezembro de 2023 – sábado;

Horário: 9h à 15h

Local: Unidade de Dermatologia do Hospital Universitário Barros Barreto – Rua dos Mundurucus, 4487 – Guamá