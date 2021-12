Hospital Augusto Chaves sedia vacinação contra covid-19 em Marituba nesta quinta (30)

Como parte do planejamento da Prefeitura Municipal, a vacinação contra a covid-19 em Marituba é realizada exclusivamente no Hospital Augusto Chaves, na rodovia BR-316, Km-12, em regime de 24h por dia, até esta quinta-feira (30). Nesta sexta-feira (31) e no sábado (1º), haverá uma pausa na vacinação. Esse serviço será retomado no domingo (2), a partir das 8h, no próprio Hospital Augusto Chaves.

A vacinação abrange a aplicação da primeira dose para pessoas a partir de 12 anos de idade. Quem recebeu a primeira dose até 29 de novembro será vacinado com a segunda dose agora.

A terceira dose será destinada a pessoas com idade acima dos 18 anos e com quatro meses da aplicação da segunda dose. Já para aqueles que estejam imunossuprimidos a vacinação com a terceira dose ocorre 28 dias após a segunda dose. Faz-se necessária a aplicação da quarta dose para esse grupo quatro meses após a aplicação da terceira dose.