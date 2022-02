Hospital Abelardo Santos usa telecaptação para ampliar doação de sangue

Com objetivo de aumentar o número de doadores de sangue e medula óssea em Belém, a Agência Transfusional do Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), no distrito de Icoaraci, está captando voluntários por ligações telefônicas. A iniciativa alcançou metas recordes para a unidade. Em dezembro de 2021 a captação própria representou 11% do total de transfusões realizadas.

Em janeiro deste ano foram repostos aos estoques da Fundação Hemopa, órgão responsável pela captação de sangue e distribuição de hemocomponentes para unidades de saúde do Estado, 95,5% das bolsas usadas em transfusões de sangue no HRAS. Neste mês, a telecaptação continua, visando ao abastecimento durante o Carnaval, período que tradicionalmente os hemocentros ​​esvaziam e os estoques atingem níveis críticos em todo o país.

Em média, no HRAS são realizadas 250 transfusões de sangue para atender pacientes internados nos leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), adulto e infantil da unidade. Deste total, o Hospital Abelardo Santos precisa encaminhar, no mínimo, 50% do quantitativo usado em transfusões para ajudar a manter os estoques da Fundação Hemopa. É uma tarefa desafiadora para a unidade nos últimos meses, em decorrência da pandemia de covid-19, do surto de doenças respiratórias e dos feriados prolongados - como as festas de final de ano.

Campanhas

“Desde o início do surto sanitário, os bancos de sangue vêm sofrendo redução no número de doadores. Em consequência disso, o Hospital Abelardo Santos desenvolve diversas ações para atrair pessoas à doação. São campanhas internas e externas, caravanas, gincanas e, agora, a telecaptação. A ferramenta trouxe um resultado memorável: houve um aumento de quase nove vezes no número de doadores em um mês”, informou Marcos Silveira, diretor executivo do Hospital Abelardo Santos.

O gestor ressaltou a importância do fortalecimento de campanhas antes de períodos festivos. “Em épocas como o Carnaval muitas pessoas viajam, se ausentam de suas atividades corriqueiras, e, assim, acabam não indo aos hemocentros para fazer a doação. Em paralelo ao esvaziamento, há registros de acidentes, com destaque nas estradas, e as pessoas continuam adoecendo e precisando de sangue. Por isso, é muito importante que as unidades de saúde somem esforços para conscientizar a população da importância de doar, sobretudo em feriados prolongados”, observou Marcos Silveira.

Doações

Para doar em nome do Hospital Regional Dr. Abelardo Santos, o doador deve informar à Fundação Hemopa o código da unidade: 2105. A pessoa precisa ter entre 16 e 69 anos, estar bem de saúde e pesar mais de 50 quilos. Se o doador teve Covid-19, ele precisa estar há pelo menos 10 dias assintomático. Se houve contato com alguém com a doença, deve estar há pelo menos sete dias do último contato.