Hospitais universitários realizam mutirão com mais de mil atendimentos neste sábado (13) em Belém
Ação nacional da Ebserh mobiliza 45 hospitais e inclui cirurgias, exames e consultas agendadas para reduzir filas do SUS.
Os hospitais universitários federais de Belém realizam neste sábado (13/09) um mutirão concentrado com cerca de 1.100 atendimentos médicos, entre consultas, exames e cirurgias, como parte da mobilização nacional “Ebserh em Ação – Agora Tem Especialistas”, promovida pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) em parceria com os ministérios da Educação e da Saúde. A iniciativa tem como objetivo principal reduzir o tempo de espera na fila do Sistema Único de Saúde (SUS).
Na capital paraense, o mutirão contou com a presença de Jader Filho, ministro das Cidades, Lena Peres - assessora de gabinete da Secretaria de Atenção Especializada (Saes) do Ministério da Saúde -, Gilmar Pereira da Silva, reitor da UFPA e Regina Feio Barroso, superintendente do Complexo Hospitalar da universidade.
A iniciativa ocorre de forma simultânea em 45 hospitais universitários federais, localizados nas cinco regiões do país. Em Belém, os locais contemplados são o Hospital Bettina Ferro de Sousa e o Hospital João de Barros Barreto, ambos da Universidade Federal do Pará (UFPA).
1.300 atendimentos previstos: ministério das Cidades destaca importância do esforço coletivo
Durante visita ao Hospital Barros Barreto, o ministro das Cidades, Jader Filho, destacou a importância da união entre os diferentes níveis de governo e instituições para a execução dessa ação.
“Diversos hospitais pelo Brasil, hospitais universitários, hospitais do governo federal, se unem para que a gente possa reduzir as filas dos exames, as filas das cirurgias eletivas. Com isso, a gente está fazendo um atendimento das famílias, das pessoas que tanto precisam dessa atenção”, afirmou.
Para o ministro, o mutirão é apenas um passo dentro de uma série de ações planejadas pelo Governo Federal para garantir o atendimento adequado à população.
"Aqui no Pará, são mais de 1.300 atendimentos previstos, e queremos ultrapassar 100 mil cirurgias e exames em todo o Brasil, com mais ações ao longo do ano”, revelou.
Redução de filas e compromisso com a saúde pública
A assessora de gabinete da Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde (Saes), Lena Peres, ressaltou o papel da ação na redução das filas, especialmente em relação a procedimentos especializados e cirurgias complexas.
"Esse é o nosso segundo mutirão, e com ele vamos realizar cerca de 29.180 procedimentos, incluindo consultas, exames e cirurgias, todos de alta complexidade. A nossa intenção é fazer com que as pessoas recebam os atendimentos que estavam represados desde a pandemia", explicou.
Peres também destacou a importância de realizar os mutirões dentro da regulação do sistema de saúde.
"As pessoas que estão sendo atendidas já estavam na fila, com agendamentos realizados previamente. O objetivo é reduzir a fila de espera, não abrir mutirões para qualquer pessoa, mas garantir que quem já está na lista de espera seja atendido no tempo adequado”, afirmou.
A importância da universidade na assistência à saúde
Gilmar Pereira da Silva, reitor da UFPA, destacou o papel essencial da universidade e seus hospitais no enfrentamento da demanda por atendimentos médicos na região.
"Nosso hospital-escola tem um diferencial, pois além de oferecer atendimento, também realiza pesquisas e formação de novos profissionais da saúde. Estamos ampliando nossa infraestrutura e garantindo um atendimento cada vez mais qualificado à população", disse.
O reitor reforçou que a construção de uma área nos hospitais universitários deve aumentar a capacidade de atendimento do local. As obras no Complexo Hospitalar da universidade são orçadas em R$ 60 milhões, obtidos por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
Desse total, R$ 30 milhões estão sendo utilizados na construção de um prédio assistencial anexo ao Hospital João de Barros Barreto, com: cinco pavimentos, sete salas cirúrgicas, duas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) adultas e uma pediátrica, além de uma Central de Material e Esterilização (CME). Os outros R$ 30 milhões custeiam reformas estruturais, como a modernização das instalações elétricas e a prevenção de incêndios.
Regina Feio Barroso, superintendente do Complexo Hospitalar da UFPA, destacou que os mutirões realizados têm sido um compromisso importante na redução das filas e na assistência a pacientes que aguardam há muito tempo por procedimentos essenciais.
"Temos pacientes aguardando até dois anos para realizar cirurgias, e estamos fazendo um esforço para atender a todos que estão na fila", afirmou.
Ela também ressaltou a importância dos hospitais universitários na formação de novos profissionais.
"Além da assistência, temos o compromisso com a formação. Nossos residentes participam ativamente do mutirão, contribuindo para a aprendizagem e a melhoria do atendimento”, ressaltou.
Pacientes celebram atendimento mais rápido e eficaz
A ação não só aliviou a sobrecarga dos hospitais, mas também trouxe alívio para muitos pacientes que aguardavam ansiosos por tratamentos e exames. Benedito Ferreira Lima, aposentado de 62 anos, comemorou o avanço no atendimento.
"Eu estava esperando há uns seis meses para fazer esses exames pré-cirúrgicos. Agora, tudo está acontecendo rapidamente, e o atendimento tem sido excelente", disse, após passar por um eletrocardiograma e um raio-X.
Outro paciente, Tayana Paixão, técnica em radiologia de 32 anos, relatou sua experiência positiva após uma cirurgia de urgência no pâncreas.
"Comecei o acompanhamento após minha cirurgia, e desde o primeiro momento fui muito bem atendida. Todos os profissionais são altamente qualificados e estão me dando todo o suporte necessário", contou.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA