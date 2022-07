Hospedagem de animais é solução para quem tem pets e pretende viajar

Viajar faz parte do plano para as férias de verão de muitas pessoas, contudo, para os tutores de cães e gatos o mais importante é definir com quem e onde deixar o animal de estimação quando esse não pode acompanhar o dono. Atualmente existem diversas opções de hotéis adaptados para receber os animais com atrativos para garantir uma estadia divertida e segura.

Proprietarios da Hostelaria Pet, o casal Jaqueline Miranda e Rafael Brito trabalham há 5 anos com hospedagem animal e percebem o aumento na procura pelo serviço principalmente no mês de julho.

"Nesse período de férias e feriado a nossa demanda triplica, a gente tem uma procura muito grande, por isso até que mudamos recentemente para esse local mais amplo porque no Ano Novo tivemos que dispensar muita gente. Temos muito cuidado com o limite de pets para poder fornecer atenção que eles necessitam. Cada animal tem necessidades diferentes", afirma.

Casal recebe até 10 animais por vez para hospedagens que variam de 3 a 15 dias (Cristino Martins / O Liberal)

Inspirado no conceito de hostel, local onde várias pessoas compartilham o mesmo espaço, no hostel pet os animais são mantidos soltos, sem a utilização de baias ou canis, e encontram piscina de bolinhas, rampa, brinquedos educativos, tudo para oferecer interação, estímulos, atividades dirigidas, aprendizado, e diversão para os peludos, além de uma rotina de passeio, alimentação e medicação adaptada a cada animal.

"A gente sempre faz o possível para amenizar o estresse na ausência do tutor em períodos de viagem, a nossa missão é fazer com que a hostelaria seja uma extensão da casa do tutor, aqui os animais tem livre acesso aos cômodos da casa, podem dormir com a gente. É muito importante que o animal esteja em um ambiente que se sinta seguro", destaca Jaqueline Miranda.

Preocupada em viajar e ter que deixar a cadela Luna sozinha em casa, a personal trainer Suzana Souza, de 45 anos, recorreu ao hostel pet para garantir ao animal de estimação a segurança e carinho que merece.

Sempre que precisa viajar a tutora Suzana Souza deixa a cadelinha Luna hospedada no espaço, dessa vez a estadia será de 8 dias (Cristino Martins / O Liberal)

Luna frequenta a Hostelaria Pet desde quando foi adotada por sua tutora, há 6 anos. As duas possuem uma convivência tão estreita que Suzana afirma compreender quando o animal está sentindo falta do local. "Eu viajo muito e fico preocupada de deixar em algum lugar onde as pessoas podem mau tratar. Aqui ela chora pra não ir embora porque ela gosta da farra. Eu chego em casa a noite e ela pergunta 'mãe, quando vou pra minha creche?'", brinca a tutora.

"Esse é um serviço muito útil para quem tem um pet como eu. Deus o livre, eu tenho ela como minha filha, então, todo o cuidado é essencial", acrescenta.

Serviço

Hostelaria Pet

IG: @hostelariapet

Serviços: Day care | Hospedagem familiar | Dog walker (Passeador de cães) | Táxi pet

Contato: (91) 98228-8332