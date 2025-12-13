Homilia: paciência e humildade conduzem o cristão ao Reino de Deus, diz o padre Claudio Pighin

Na Homilia deste final de semana em que se celebra o Terceiro Domingo do Advento (preparação dos fiéis para o Natal), o padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco, exalta os cristãos a sedimentar o caminho de acesso ao Reino de Deus mediante a prática de paciência e da humildade. Essa colocação do religioso fundamenta-se na narrativa bíblica em Mateus 11, 2-11.

Nesse trecho das Escrituras Sagradas, como diz o padre Claudio, o evangelista focaliza a figura de João Batista e de Jesus, contrapondo-os. Nesse caso, João Batista, curioso, queria saber se Jesus é o Messias. E, então, envia os seus discípulos até Jesus para ter notícias sobre o Mestre.

Jesus remete os discípulos até João Batista fazendo referência à Palavra de Deus sobre a sua presença. Nesse contexto, a primeira questão diz respeito a se identificar quem é aquele que deve vir. O padre Claudio Pighin explica que para se obter essa resposta deve-se partir do grande profeta João Batista. E Jesus chega a elogiá-lo, considerando-o como o maior profeta até aquele momento.

Todavia, como ressalta Jesus, na passagem bíblica, “o menor no Reino dos Céus é maior do que ele”. Em outras palavras, “Jesus dá início a uma nova época e, assim, introduz o Reino de Deus”.

João Batista pertencia ao Velho Testamento, e o novo mundo com Jesus já chegou, ou seja, “a realização da esperança”. “Para melhor compreender isso, precisamos comparar João Batista ao grande Moisés, que conduziu o seu povo para a libertação, mas não conseguiu entrar na Terra Prometida. E assim João Batista não pode entrar no Reino de Deus. Não é suficiente nascer de uma mulher, mas é preciso nascer de novo, o que se caracteriza por uma opção de conversão, de mudança de vida, o nascimento no espírito, para entrar e participar do Reino de Deus, a nova comunidade que Jesus veio a inaugurar. Porém, João Batista não conseguiu entrar nessa nova realidade”, explica o padre Claudio.

Compreensão

A segunda questão trazida pela leitura evangélica, como destaca o padre Claudio Pighin, é a paciência. Ele pontua que a preparação para acolher essa nova realidade começa no deserto, isto é, no total isolamento, em profunda imersão espiritual. “E, por isso, se torna um tempo de provação e avaliação, porque para fazer frente a tudo isso, é preciso paciência. Para podermos adquirir a capacidade de compreender a ação de Deus na nossa vida, precisamos transformar os nossos costumes, o nosso jeito de ser. E isso somente com muita paciência”, ressalta o religioso.

“É a paciência que me habilita a olhar longe, sem me estressar, e suportar as dificuldades do dia a dia, sem perder de vista a vida de Nosso Senhor. É com a paciência que se vai fortalecendo o nosso espírito cristão e suportar tudo, porque a certeza da libertação de Nosso Senhor se torna cada vez mais uma nova realidade. Mais próxima. Por isso, cada cristão é consciente de que o mistério da dor não pode apagar a esperança da redenção. Uma redenção bem mais próxima”, enfatiza o padre Claudio Pighin.

É evidente que as pessoas não podem se iludir com uma vida triunfal, mas, se deve buscar uma vida bem humilde e simples. Com isso, as pessoas têm que se despojar de qualquer anseio triunfalístico, como cristãos, e, sim, se alegrarem com as coisas mais simples e até insignificantes. “É por aí que começa a transformação da nossa realidade. Pergunto-lhe: A espera de Deus na sua vida é caracterizada pela paciência e humildade?”, arremata o padre Claudio Pighin.





