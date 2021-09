Homens da Guarda de Nazaré se unem para doação de sangue em Belém

Homens da Guarda de Nazaré se reunirão no próximo sábado (18), para uma grande doação de sangue. O evento será das 7h30 às 16h, na sede do Hemopa, em Belém. O objetivo é reunir membros que já fazem parte do grupo e de outras guardas paroquiais, aspirantes, seminaristas, além de amigos, familiares e devotos de Nossa Senhora de Nazaré.

O tema deste campanha é “Guardas de Sangue: guardas unidas doando amor”. “Você que faz parte de outras guardas paroquiais, é seminarista ou devoto da Virgem de Nazaré, participe conosco e vamos amar o próximo como Cristo pediu, afinal é Círio outra vez!”, pede a campanha.

A sede do Hemopa fica na travessa Padre Eutíquio, 2109, em Belém.