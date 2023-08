Homem tenta furtar moto em Belém, mas não consegue; vídeo

Um homem tentou furtar uma motocicleta na tarde desta quarta-feira (16) na travessa Padre Eutíquio, em frente à praça Batista Campos, em Belém. No entanto, a ação do bandido foi frustrada pela presença de um dispositivo de segurança instalado pelo proprietário do veículo. O criminoso tenta mais de uma vez sair com a moto, mas não consegue. O flagrante foi registrado por uma pessoa que aparentemente estava sentada no nível na calçada, bem em frente ao local onde a cena se desenrolava. Veja:

VEJA MAIS

Nas imagens, é possível ver que o criminoso sobe na moto que estava estacionada, liga o motor e tenta levá-la. No entanto, algum mecanismo de segurança parecia estar prendendo a roda do veículo, impossibilitando sua partida. Mesmo diante do primeiro fracasso o homem tenta mais uma vez levar o veículo.

Ele disfarça e ainda chega a reposicionar a moto no mesmo lugar em que estava para não levantar a suspeita de pedestres e motoristas que passam. E volta a insistir na tentativa de furto, mas, de novo é impedido pelo cadeado que prende a roda do veículo. Diante do vergonhoso insucesso, ele acaba por desistir.

O suspeito do crime ainda não foi identificado. Qualquer informação que ajude a Polícia Civil, pode ser comunicada ao Disque Denúncia, pelo número 181. Não é necessário se identificar.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)