Homem encontrado em situação de abandono em Outeiro recebe assistência

Após tomar conhecimendo sobre as condições de abandono em que vivia Antônio Roberto de Azevedo (57), na rua da Felicidade, no bairro Água Cristalina, no distrito de Outeiro, a Prefeitura de Belém encaminhou equipes da Defesa Civil e da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), órgão de assistência social do município, até o local. No fim de manhã desta terça-feira (08), segundo a Defesa Civil, foi constatada a situação de extrema vulnerabilidade na qual o cidadão se encontrava.

As equipes operacional e social da Comissão de Defesa Civil informaram que, segundo vizinhos, ele não teria filhos e seria viúvo. Sem documentos há muitos anos, sobrevive sozinho com ajuda de moradores da área em uma casa de alvenaria, com apenas um cômodo, sem portas e janelas, e em condições degradantes: sem banheiro, móveis, colchão nem eletrodomésticos básicos, como fogão e geladeira. Vizinhos filmaram a situação e os vídeos viralizaram nas redes sociais.

Donativos arrecadados pela Defesa Civil foram entregues pela assistente social da Comissão ao seu Antônio, que recebeu também orientações sobre as formas de acesso às redes de proteção e assistência social. Ele contou que não tem renda e que sobrevive de doações.

O imóvel foi vistoriado pela engenheira civil da Comissão. A análise deverá gerar um relatório, que é um dos requisitos para a inscrição nos programas de assistência social mantidos pela Prefeitura de Belém, por meio da Funpapa, e pelo governo do estado, por meio da Companhia de Habitação do Pará (Cohab) e Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster).

Segundo a Funpapa, assim que a equipe técnica do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Outeiro constatou as condições precárias, acionou de imediato a equipe da Unidade Municipal de Saúde (UMS), para que fossem realizados os primeiros atendimentos em saúde e fornecidos os devidos encaminhamentos ao homem.

Escuta qualificada

A equipe do Cras também realizou a escuta qualificada com o senhor, para que se pudesse entender a história dele e colher mais informações sobre os vínculos familiares, uma vez que ele vive sozinho há anos e não possui nenhuma documentação.

O coordenador do Cras Outeiro, Anderson Claudino, disse que a situação do homem era angustiante e que todas as medidas necessárias já foram encaminhadas, inclusive foi providenciada uma vaga em espaço de acolhimento institucional. "Mas o senhor não apresenta interesse em ser abrigado, havendo resistência acerca disso", explicou o coordenador.

Direcionamentos

A Funpapa informou que todos os encaminhamentos necessários já foram realizados em regime de urgência, para as principais redes intersetoriais, como ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), devido a situação de rompimento de vínculos familiares; à Defesa Civil, para a avaliação de risco no imóvel; ao Ministério Público do Estado do Pará (MPPA); além de providências imediatas, como a concessão de apoio alimentar e inclusão no programa municipal de renda cidadã Bora Belém e a aquisição de toda a documentação civil.

“O senhor continuará sendo acompanhado pela assistente social e pela psicóloga do Cras Outeiro, para garantir sua dignidade e acesso aos direitos básicos de todo cidadão e cidadã”, destacou o presidente da Funpapa, Alfredo costa.