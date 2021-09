Homem encontrado desacordado próximo a shopping está há dias em situação de rua, em Belém

Um homem que foi encontrado desacordado, na manhã desta segunda-feira (13), próximo de um shopping, na avenida Centenário, no bairro do Mangueirão, em Belém, está há dias sendo visto em vários pontos desse entorno e tem causado preocupação em quem o vê.

Por volta das 9h30 desta segunda-feira, rumores de que o homem estava morto chegaram a ser levantados, mas logo foi identificado que ele estava vivo e uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) o transferiu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sacramenta, segundo a Polícia Militar. Já acordado, ele informou ser andarilho e que é natural de São Paulo.

Testemunhas dizem já o terem visto dentro do Aeroporto Internacional de Belém, na Praça do Marex, e no Conjunto Bela Vista, no bairro de Val-de-Cans. A fotógrafa Giselle Paula é uma das pessoas que, no último sábado (11), já tentou ajudar o homem. Ela conta que a dificuldade, porém, é que ele só faz sinais de “sim” ou “não” com a cabeça.

“Eu cheguei de manhã para atender a minha cliente, ele estava dormindo na entrada do meu estúdio (de fotografia), na avenida Júlio César. Meu marido viu e disse que estava estranho, porque ele não tinha aspecto de morador de rua. A roupa estava suja, mas nem tanto. Então, na hora, a gente pensou que podia ser alguém que tinha bebido um pouquinho. Mas deu quatro horas da tarde e ele continuava lá”, relatou a fotógrafa.

Foi nesse momento em que Giselle se aproximou do homem e ofereceu ajuda. Ela conta que ele não sabe o nome, a idade, nem a cidade natal dele. A situação atraiu olhares de outras pessoas que passavam pelo local, o que assustou o homem.

“Ele levantou para ir embora quando viu muita gente. Então, eu sentei do lado dele, falei que eu só queria ajudar. Só que ele desviava o olhar para baixo. Perguntei se ele queria ajuda, e ele balançou a cabeça que sim”, relembra.

“O único momento em que ele falou comigo foi quando eu perguntei como eu poderia ajudar. E ele só falou uma palavra, que foi ‘hospital’. Eu liguei para a Guarda Municipal, me responderam de lá que não tinha como, que não tinha viatura. Que era para eu postar nas redes sociais”, conta Giselle.

A publicação dela, feita no Facebook, já possui mais de 3.200 compartilhamentos, mas até o momento nenhum familiar do homem se apresentou, o que leva a fotógrafa a acreditar que ele não é do estado.

“Eu acredito que talvez ele nem seja daqui. Mas pelo contato que eu tive com ele, ele não quer voltar para o lugar de onde veio. Minha preocupação é a família, que deve estar em uma situação de desespero”, lamenta.