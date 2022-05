Homem é preso por tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo, em Belém

Em Belém, um homem identificado pelo nome de Carlos Vinícius Lemos da Silva foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) e Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM), pelo crime de tráfico de drogas e comercialização ilegal de armas de fogo. A ação ocorreu na sexta-feira (6).

As informações são da Polícia Civil e, segundo a instituição, as investigações começaram após denúncias, que apontavam a conduta do acusado com o envolvimento em crimes de roubo e homicídios.

Pistolas, uma carabina, munições, coletes balísticos, coldres - suporte onde é encaixada a arma quando não está em uso -, granadas de efeito moral, entre outros artigos de venda proibida e de uso exclusivo de forças policiais foram localizados na casa do acusado e foram apreendidas durante a prisão em flagrante.

Carlos Vinícius Lemos da Silva foi preso e está à disposição do poder judiciário.

De acordo com o Estatuto do Desarmamento, no capítulo 4 "Dos crimes e penas", artigo 17, parágrafo único dispõe que: "equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência", diz o estatuto.