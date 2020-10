Homem é preso com embalagens de cocaína em clube social

Na tarde desta segunda-feira (26), uma equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar compareceu até a sede de um clube social na rodovia Arthur Bernardes, no bairro do Barreiro, para averiguar denúncia de aglomeração de pessoas. Os policiais acabaram flagrando, no estabelecimento, um homem com quatro embalagens de cocaína.

O acusado foi detido e, no momento em que os policiais conduziam o homem para a viatura, para leva-lo a uma delegacia de Polícia, algumas pessoas no local começaram a tentar impedir que a ação policial se concretizasse.

Como a situação ficou tensa, a PM precisou utilizar munição de borracha para conter os ânimos no local. “O suspeito foi conduzido para a Seccional da Sacramenta para a realização dos procedimentos administrativos”, como informou, em Nota, a Polícia Militar. Imagens sobre o caso circulam pela Internet.