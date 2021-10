Homem é morto no Aurá; causa ainda é desconhecida pela polícia

Um homem, ainda sem identificação, foi morto nesta noite de quinta-feira (7) no Aurá, bairro de Águas Brancas, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi acionado para o local do crime, bem como a Polícia Civil.

Policiais militares atuam no isolamento da área onde o homicídio foi cometido, na travessa Dois de Janeiro, com acesso a partir da rua Dois de Junho.

As primeiras informações obtidas pela polícia falam em morte a tiros ou esfaqueamento. O caso será esclarecido por policiais e peritos no local do crime.

A Redação Integrada de O Liberal apura mais informações sobre o caso.