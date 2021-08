Apanhador de açaí é assassinado na Ilha de Mosqueiro

Um homem, identificado como Adielson Nascimento Souza, 21 anos, foi morto a bala à tarde deste domingo, na Ilha de Mosqueiro. As priimeiras informações obtidas pela Polícia no local do crime foi de que ele foi morto com um tiro de calibre 20, espingarda cartucheira.

A vítima era conhecida como "Neguinho" e trabalhava como apanhador de açai. O autor do disparo teria se evadido do local adentrano a mata na área da ocorrência, na Estrada do Bom Fim, a partir da avenida Variante, no bairro São Francisco.