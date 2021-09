Homem é morto a tiros no Cidade Nova VIII, em Ananindeua

Um homem de 27 anos foi morto a tiros no Município de Ananindeua, na madrugada deste domingo (12). Segundo informa a Polícia Militar, "por volta das 3h deste domingo (12), equipes do 6° Batalhão foram acionadas para atender uma ocorrência de homicídio no bairro Cidade Nova VIII, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém".

"De acordo com testemunhas, um homem de 27 anos foi atingido com disparos de arma de fogo, realizados por dois suspeitos, que estavam em uma moto e fugiram após o crime. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu".

A PM realizou buscas na área, e o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e a Polícia Civil foram acionados.

As primeiras informações sobre o caso são de que a vítima foi identificada como sendo Fagner Ramon Maia Maciel, de 27 anos. O assassinato ocorreu perto de uma casa de shows.

A partir do relato de testemunhas, dois suspeitos, ainda não identificado, chegaram de moto até onde se encontrava a vítima. Um deles fez disparo contra o homem. Em seguida, a dupla se evadiu do local do crime. A vítima teve morte no próprio local do homicídio.