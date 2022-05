Homem é morto a pauladas em prédio abandonado no centro de Belém

Um homem, sem identificação, foi morto a pauladas em um prédio abandonado na esquina da rua Gaspar Vianna com a Assis de Vasconcelos, no bairro da Campina, no centro de Belém. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado pela Seccional Urbana do Comércio. "Perícias foram solicitadas e diligências estão sendo feitas para levantar informações a fim de elucidar o caso", foi dito no comunicado da PC.

O delegado João Paiva, da Seccional do Comércio, destacou que os policiais civis receberam, por volta das 15h30, a informação de que havia o corpo no prédio de cor amarela, e, então, uma equipe se dirigiu ao local. "E lá nós encontramos já uma abertura na porta de enrolar de baixo. Quando a gente entrou no imóvel, deu para perceber claramente que é um espaço totalmente abandonado e em ruínas, onde existe resto de tudo o que se possa imaginar. O corpo não estava lá em baixo, a gente teve que subir para o andar de cima, onde a destruição é maior. E, depois, a procurar, a gente encontrou o corpo em um espaço utilizado como banheiro", contou o delegado.

O corpo estavam sem nenhuma identificação, de um homem na faixa dos 35 anos, "com uma rachadura na parte frontal da cabeça, causada possivelmente por uma madeira que estava ao lado". "Deve ter sido essa a causa da morte dele", observou o delegado João Paiva.

A Polícia fez o isolamento da área, e, foi, então, acionada a Polícia Científica para os procedimentos no local do crime e para a remoção do cadáver da vítima. A Divisão de Homicídio levanta informações sobre o caso, para ser aberto um inquérito policial. O prédio onde foi encontrado o corpo localiza-se em frente a um quartel da Polícia Militar. Policiais militares tomaram conhecimento do homicídio no imóvel e comunicaram o fato à Polícia Civil.