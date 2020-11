Homem é executado por jovens encapuzados no Jurunas

Um homem foi executado no bairro do Jurunas por volta das 17h30 desta sexta-feira (13). O crime foi praticado por dois homens que seriam jovens e estavam encapuzados em uma moto no fim da rua dos Timbiras com a avenida Bernardo Sayão.

A vítima, Joao Lucas Barros Siqueira, de 19 anos, estava sentado no canteiro de uma praça, bebendo com amigos. Em dado momento, dois homens passaram em um a moto pelo local. Eles observaram o local e sobretudo o homem na área, a fim de se certificar de que se tratava do alvo.

Em seguida, os dois na moto fizeram o contorno no perímetro e voltaram até o local onde o homem se encontrava. Um da dupla na moto desceu do veículo e se dirigiu em direção até o homem, atirando contra a pessoa.

Ele desferiu dois tiros. Um deles atingiu um dos braços do homem. Mesmo ferido, ele começou a correr para ver se conseguiu escapar do atirador.

No entanto, na perseguição, novos disparos foram feitos contra o homem. Há relato de que foram dados três tiros na direção da vítima. Um desses tiros atingiu a cabeça da pessoa, que caiu ao solo. Então, o atirador fez novos disparos contra homem, para se certificar da morte do alvo.

Na perseguição do atirador à vítima, um dos disparos acertou uma das portas traseiras de um veículo estacionado no local. Mas, ninguém estava no carro. A Polícia Militar e a Perícia estão no local do crime.