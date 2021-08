Homem é detido por guarda municipal de Belém, após assaltar um ônibus, na avenida Augusto Montenegro

Na tarde deste sábado (07), um homem foi detido por agentes da Guarda Municipal de Belém, do Grupo de Ronda Ostensiva, após roubar um ônibus. O suspeito identificado como

Iran Rodrigo Brito, de 29 anos, assaltou e ameaçou com uma arma falsa, pessoas dentro de um coletivo, na avenida Augusto Montenegro. Ele já havia subtraído os celulares de duas passageiras, quando alguém que passava pelas proximidades avisou os agentes municipais.

Próximo ao conjunto residencial Gleba 2, no bairro da Marabaia, um homem com as características do suspeito foi identificado e detido, após perseguição. Durante a revista foram encontrados com o detido, a arma falsa, três celulares, dois pacotinhos do que seria uma substância ilícita e um relógio. O suspeito foi levado para a Seccional da Marambaia.

Ainda segundo informações da assessoria de comunicação da Guarda Municipal de Belém, das três vítimas, duas já compareceram a delegacia e o suspeito ficou detido na seccional.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Policia Civil, para saber mais detalhes do caso e aguarda atualizações.