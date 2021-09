Homem é assassinado com disparos em Abaetetuba na madrugada desta segunda (27)

Com vários disparos de arma de fogo, Paulo Pinheiro Macedo, 36 anos, foi morto no Município de Abaetetuba na madrugada desta segunda-feira (27). Como repassa a Polícia Militar, por volta das 4 horas da madrugada, uma guarnição de serviço recebeu a comunicação de que foram ouvidos disparos de arma de fogo na área da Invasão do Heraldo Pantoja.

Os policiais deslocaram-se até o local apontado e, ao chegar, constataram que a vítima havia sido de fato alvejada por disparos de arma de fogo e veio a falecer no local. Paulo Macedo era morador da 5ª Rua do Heraldo Pantoja e, segundo informações de moradores, trabalhava como mototaxista.

Ao constatar a situação grave no local, a guarnição da PM tratou de acionar os órgãos competentes para remoção do corpo. A PM realizou rondas pelas ruas adjacentes ao local do fato. No entanto, em virtude das poucas informações repassadas por populares, nenhum suspeito foi encontrado.