Homem de 42 anos é morto no Guamá, próximo ao Pronto-Socorro municipal

Um homem identificado como Jorge Lobo da Silva, 42 anos, acaba de ser morto na rua Rui Barbosa esquina com a Popular, no bairro do Guamá. Policiais militares guarnecem a área do homicídio. Peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foram acionados e se dirigem para o local do crime.

A reportagem integrada de O Liberal apura mais informações sobre o caso.