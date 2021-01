Ophir Loyola atende pacientes com sintomas neurológicos pós-covid-19

Estudos realizados no Brasil e no mundo apontam que a covid-19 pode provocar também alterações no campo neurológico, tanto na fase aguda quanto na fase posterior à infecção. As manifestações ocasionadas pelo SARS-CoV-2 podem ocasionar danos cognitivos, fraqueza muscular, parestesia (sensação de dormência ou formigamento de alguma parte do corpo), encefalomielite e outras queixas importantes. Em Belém, pacientes com sintomas neurológicos pós-covid contam com atendimento no Hospital Ophir Loyola (HOL), em Belém.

Neste momento de pandemia, foi criado um ambulatório destinado à avaliação de pacientes com manifestações neurológicas ocasionadas pelo novo coronavírus. Trata-se de um ambulatório de triagem a fim de identificar eventos neurológicos associados com a infecção por SARS-CoV-2.

O diretor-geral do HOL, Joel de Jesus, reuniu-se com a equipe de neurologistas, Lucas Freitas, Aline de Souza, Hideraldo Cabeça, além de médicos residentes da área especializada, estabelecendo os parâmetros para a atividade que começou na sexta-feira (8).

Ambulatório

De acordo com o coordenador do Serviço de Neurologia, Hideraldo Cabeça, o hospital dispõe de subespecialidades dentro da área neurológica, como distúrbio do movimento, doenças desmielinizantes, epilepsia, doenças cerebrovasculares, alterações do sono e outras.

“Caso seja identificado indivíduo com o perfil do novo ambulatório, ele será direcionado a uma das subespecialidades da neurologia e receberá todo o suporte necessário na investigação e acompanhamento destas alterações, como consulta médica, avaliação neuropsicológica, exames de imagem e laboratoriais, conforme a necessidade específica de cada um”, informa o especialista.

Ainda não se sabe ao certo o mecanismo de envolvimento neurológico; provavelmente, o vírus SARS-CoV-2 alcança o cérebro sendo conduzido pelo sangue ou através de terminações nervosas na cavidade nasal. Os danos cerebrais, quando presentes, em pessoas infectadas pelo coronavírus são causados, principalmente, por processos desencadeados pela reação do organismo à presença do vírus, como inflamação, sangramento e formação de trombos.

Segundo Hideraldo, a equipe de neurologia do hospital já recebeu pacientes com queixas relacionadas à memória, ao sono, ao distúrbio da marcha, alterações sensitivas, dor de cabeça, doença vascular cerebral, perda de olfato e paladar mantidas por tempo variável e outras manifestações clínicas ainda em avaliação pelo grupo de especialistas.

“A ideia é identificar corretamente essas manifestações clínicas, realizar a investigação adequada e proporcionar tratamento pertinente ao paciente. O ambulatório funcionará por meio de referência/contrarreferência a partir dos encaminhamentos dos usuários do SUS com manifestação e história clínica compatível, encaminhados pela regulação ao serviço de triagem ambulatorial neurológica do Hospital", afirma Cabeça.