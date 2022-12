Histórias de vida de paraenses que emocionaram a web concorrem ao ‘Prêmio Razões para Acreditar’

Dois paraenses estão concorrendo ao “Prêmio Razões para Acreditar 2022”, que entrou na segunda edição e irá homenagear grandes exemplos, histórias reais e de boas ações, que tocaram profundamente o coração dos internautas. A premiação irá ocorrer no próximo dia 19 de dezembro, às 20h, no canal do Youtube do Razões. A atriz Dira Paes é uma das apresentadoras que irá anunciar os vencedores das 16 categorias, além de mostrar ao público o ganhador da categoria especial: o homenageado do ano. A votação ocorre no próprio site do Razões para Acreditar e não há limite para as votações.

VEJA MAIS

Um dos cinco indicados à categoria “Família” - que visa valorizar atitudes e exemplos que lembram a importância do seio familiar - é o castanhalense Henrique Franco, que viralizou ao homenagear a mãe, Roseane Ieada, que sustentou a família por meio da verba conquistada com um pula-pula para crianças.

A história do estudante chamou a atenção pela forma como Henrique planejou surpreender a mãe. Durante o ensaio de fotos para a formatura, ao posar ao lado da progenitora, ele vestiu a camisa “uniforme” que ela usava para trabalhar como forma de agradecê-la pelos anos de dedicação. Reveja o momento:

Na mesma categoria, o paraense concorre com um casal que adotou quatro irmãos para que não se separassem; a filha que cuidou com carinho da mãe que perdeu o rosto por conta de câncer até sua partida; esposa e marido que enfrentaram toda forma de preconceito para viver o amor e a mulher que aprendeu libras para se comunicar com o marido.

Pescador que socorreu vítimas de naufrágio em Cotijuba (PA) é indicado por heroísmo

O pescador paraense José Cardoso Lemos, que ajudou a resgatar 50 pessoas vítimas do naufrágio na Ilha de Cotijuba (PA), em setembro deste ano, foi indicado para concorrer na categoria “Ato Heroico - herói sem capa, pessoas que arriscaram a própria vida para salvar outras”.

Com a ajuda do sobrinho José Carlos, de 19 anos, que tem deficiência auditiva, José Cardoso, o “Zezinho”, que não tem quase 50% do movimento do lado esquerdo do corpo, conseguiu resgatar os sobreviventes. Para isso, foi preciso “despejar” todo o material da pesca de um dia de trabalho para realizar o feito.

Confira o relato dele sobre o caso:

José está concorrendo também com outro pescador da Bahia que salvou 121 famílias usando uma jangada de cano de PVC, e também com um menino de 11 anos que fez os primeiros socorros e ajudou a salvar a mãe diabética até a chegada do SAMU.

Quais são as outras categorias do “Prêmio Razões”?

Mais de dez histórias também vão ser premiadas e estão divididas nas categorias Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Empreendedor (a), Gentilezas, Projetos Sociais, LGBTQUIA+, Mulher, Pet, Criança, PCD, Atendimento, Educação, Profissionais da Saúde e Longevidade.

Quem irá apresentar a premiação?

Além da atriz Dira Paes, estarão presentes no evento o ex-BBB Rodrigo Mussi, a drag queen Ikaro Kadoshi e o atleta Fernando Fernandes.

A primeira edição do “Prêmio Razões para Acreditar” ocorreu em 2021 e teve mais de 34 mil visualizações no Youtube.

O que são Razões para Acreditar?

É um site que foi fundado em 2012 pelo publicitário Vicente Carvalho e é feito por pessoas espalhadas por diversas regiões do mundo. O intuito é buscar escrever matérias que mostrem o “olhar” gentil para uma situação, por mais difícil e negativa que seja, tirando o melhor dela.