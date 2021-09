Hemopa não terá coleta de sangue no feriado de 7 de Setembro

O Feriado de 7 de Setembro vai provocar algumas alterações no funcionamento de unidades da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemopa). Nesta segunda-feira (6), o expediente será normal na sede do hemocentro e na Unidade de Coleta Castanheira, em Belém, das 7h30 às 18h. No entanto, não haverá funcionamento na Unidade de Coleta Pátio Belém, nestas segunda (6) e terça-feira (7).

Na hemorrede haverá expediente no dia 6 de setembro, das 7h às 13h, no Hemocentro Regional Marabá. Nos Hemocentros Regionais de Santarém e Castanhal não haverá serviço de coleta de sangue nos dias 6 e 7 de setembro. Os Hemonúcleos de Altamira, Tucuruí e Abatetuba, funcionarão para coleta no dia 6. Não abrirão para coleta de sangue dias 6 e 7: unidades do Hemopa Capanema e Redenção.

No entanto, no feriado nacional do Dia da Independência, 7 de Setembro, não haverá funcionamento do serviço de coleta de sangue em nenhuma unidade da hemorrede estadual. Contudo, atendimento transfusional é ininterrupto em todas as unidades.

Para doar sangue, os interessados precisam seguir os critérios básicos: ter entre 16 e 69 anos, (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal); pesar mais de 50 kg; estar em boas condições de saúde.

No momento do cadastro, é obrigatório apresentar um documento de identificação oficial, original e com foto (RG, CNH), passaporte ou carteira de trabalho).

Quem teve Covid-19 também pode voltar a doar, só precisa esperar 30 dias após a cura. Quem teve contato com pessoas que tiveram a doença deve esperar 14 dias após o último contato. Para quem recebeu a vacina Coronavac, são 48 horas de inaptidão para doação, após cada dose. Já as demais vacinas basta esperar sete dias após cada dose.

Mais informações podem ser obtidas nos telefone: 0800 2808118, de segunda a sábado, de 8h às 17h

Campanha do Hemopa na Marinha do Brasil deve beneficiar mais de 400 pacientes

Esta semana, a Marinha do Brasil abriu as portas da Unidade Médica Integrada, do Hospital Naval, que fica na Rodovia Arthur Bernardes, em Belém, para receber a campanha de doação de sangue da Fundação Hemopa. A entidade sediou a ação em dois dias esta semana, terça e quarta (31 e 01).

Entre doadores voluntários militares e civis, compareceram 134 candidatos. Desses, 107 estavam aptos e puderam doar uma bolsa de sangue, que vai beneficiar mais de 420 pacientes. A necessidade de manter o estoque abastecido é constante. Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pacientes, diante da separação dos hemocomponentes do sangue.

Doadores voluntários militares e civis compareceram em grande número para doar de sangue, contribuindo para abastecer o Hemopa (Ascom Hemopa)

“É fundamental que todos tenham consciência da importância de manter o estoque de bolsas de sangue elevado para ajudar aqueles que precisam em momentos difíceis, como intervenções cirúrgicas e pacientes com doenças crônicas graves que necessitam de reposição ou transfusão. É um simples gesto de solidariedade que significa muito para todos”, destacou o vice Almirante Valter Citavicius Filho.

"As Forças Armadas são importantes parceiras do Hemopa e grande incentivadoras da doação voluntária de sangue. Hoje, além da adesão dos militares, também pudemos contar com a solidariedade de doadores civis que fortaleceu o trabalho e garantiu um número significativo de bolsas coletadas”, reforçou a assistente social do Hemopa, Vanessa Pimentel.

A Fundação Hemopa está empenhada em trabalhar a descentralização das atividades de coleta de sangue no Pará. Além das 11 unidades fixas nos municípios de Belém (que possui três pontos de coleta), Castanhal, Marabá, Santarém, Altamira, Abaetetuba, Capanema, Redenção e Tucuruí, as parcerias com instituições públicas e privadas possibilitam a ampliação dos serviços e também o maior alcance de voluntários à causa.