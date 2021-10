Hemopa inicia campanha de doação em referência ao Círio de Nazaré

O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) lança mais uma campanha de doação de sangue. A ação, com o tema "Faça parte dessa corrente de fé e salve vidas, doando sangue", tem o intuito de manter a regularidade do estoque de sangue para assegurar o atendimento transfusional da rede hospitalar. A campanha iniciou nesta quarta-feira (6) e vai até o dia 30 de outubro, em referência ao Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do mundo.

“Precisamos manter os estoques de sangue, especialmente neste período, quando a capital paraense recebe milhares de turistas. A necessidade transfusional de pacientes internados na rede hospitalar é constante. Daí a necessidade de manter o estoque de sangue. Para tanto, contamos com apoio da sociedade e das instituições parceiras, públicas e privadas, que adotam alguns de nossos projetos de responsabilidade social", destaca a gerente de Captação de Doadores, a assistente social Juciara Farias.

A campanha será focada para as unidades de coletas na Região Metropolitana de Belém (RMB): sede do hemocentro coordenador, Unidade de Coleta Castanheira e do Pátio Belém. Nesse período, as doações terão apoio do projeto "Caravana Solidária", que se trata de um micro-ônibus disponibilizado pelo hemocentro para transportar pequenos grupos de voluntários, de até 20 pessoas. Há ainda o agendamento de doação de sangue, por meio do 080023808118.

Para realizar a doação é preciso:

- Ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal);

- Pesar mais de 50kg e estar em boas condições de saúde;

- Apresentar documento de identificação oficial, original e com foto (RG, CNH, passaporte ou carteira de trabalho).

- Quem teve covid-19 pode doar, mas precisa esperar 30 dias após a cura. Quem teve contato com pessoas infectadas pelo coronavírus deve esperar 14 dias após o último contato. Para quem recebeu a vacina CoronaVac/Sinovac são 48 horas de inaptidão para doação, após cada dose. Já quem tomou as demais vacinas basta esperar sete dias após cada dose.

