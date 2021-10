Hemopa convoca doadores para atualização cadastral

A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará (Hemopa) está convocando os doadores para a realização da atualização cadastral. Os dados são necessários para o acionamento de voluntários, por telefone, especialmente, em casos de necessidade específica de tipo sanguíneo como os de RH Negativo (O-, B-, A-, AB-), em tempo hábil para atendimento transfusional da rede hospitalar.

"Atualmente, da média de 100 de pessoas acionadas, 50% resultam em ligações não efetivadas pela desatualização cadastral. De 2000 até 2021, o banco de dados da Fundação Hemopa possui cerca de um milhão de doadores cadastrados. Há necessidade extrema de alertar a população doadora de sangue no Pará no sentido de colocar seus dados cadastrais em dia”, ressalta a titular da Gerência de Captação de Doadores (Gecad), a assistente social, Juciara Farias.

Ainda segundo a titular, a hemorrede vem mantendo ações estratégicas de captação de doadores como a Caravana Solidária que transporta pequenos grupos de voluntários para doação de sangue e devolve os doadores ao local de origem. Há ainda o agendamento de doação de sangue pelo 0800.280.8118.

Para realizar o recadastramento é necessário ir a uma unidade de coleta de sangue mais próxima portando documentos oficiais com foto.

