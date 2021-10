Hemopa convoca doadores para ampliar estoque de sangue a hospitais

Os últimos feriados prolongados e o contexto da pandemia da covid-19 contribuíram para diminuir a frequência de doadores de sangue como verificado no Hospital Regional Dr. Abelardo Santos, no Distrito de Icoaraci, que registrou queda de 30% nas doações do produto. Mesmo assim, é mantido o estoque regular de bolsas de sangue para atendimento a pacientes em hospitais no Pará. Ocorre que ele precisa ser ampliado, e para isso somente com doações por parte da população. Para atingir essa meta, a Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará (Hemopa) intensifica a convocação de doadores e incentiva a que familiares de pacientes contribuam com essa ação em todo o Estado.

A situação no "Abelardo Santos" foi verificada desde setembro, mas não chegou a afetar a rotina e os procedimentos hospitalares no hospital. No entanto, requer o engajamento de quem possa doar sangue para socorrer pacientes.

Por causa da pandemia, foram interrompidas caravanas de doadores de empresas e de clubes de futebol, por exemplo, ao hospital, reduzindo o total de sangue arrecadado. O banco de sangue abastece os 340 leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto e infantil do hospital. Por mês, são 300 transfusões de sangue.

"Historicamente, no Pará, a doação de sangue sofre baixa durante os meses de férias escolares, de final de ano, ou de feriados prolongados, onde as pessoas saem da cidade ou mesmo fazem programações apenas destinadas ao lazer. Tivemos dois feriados próximos ao final de semana, como o 7 de Setembro e o 12 de Outubro, e percebemos a vazão dos doadores”, ressaltou Marcos Silveira, diretor executivo no “Abelardo Santos”.

A hematologista da Agência Transfusional do HRAS, Iê Bentes, convoca a população paraense a doar. “Na verdade, o estoque baixo foi em todo o Estado. Provavelmente, devido ao número baixo de doações nos feriados. Dessa forma, nós, profissionais da área, estamos alertando todos os serviços que usam os hemocomponentes para intensificarem a captação de doadores de sangue. Os tipos O positivo e O negativo são os com estoques mais baixos. Lembrando que, ao doar uma bolsa de sangue, a pessoa pode estar ajudando a salvar até quatro vidas”, observou a médica. Para sensibilizar e captar doadores a fim de manter os estoques, o hospital mantém campanhas junto à população.

Doações

Segundo a Fundação Hemopa, em Belém, são feitas 160 coletas de sangue ao dia, e como cada coleta atende quatro pacientes, são cerca de 640 pacientes atendidos por dia com as bolsas do produto. Se cada pessoa apta doar sangue duas vezes ao dia, o estoque na hemorrede brasileira fica normalizado.

A Fundação Hemopa mantém o estoque regular no Pará, ou seja, não falta sangue, mas o quantitativo precisa ser reforçado. A fundação atende uma rede hospitalar de mais de 200 unidades e conta com unidades de coleta em nove municípios paraenses, como pólos de distribuição para as cidades de todas as regiões do estado.

Para ser doador

Para doar sangue, os interessados precisam: ter entre 16 e 69 anos, (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal); pesar mais de 50 kg; estar em boas condições de saúde. No momento do cadastro, é obrigatório apresentar um documento de identificação oficial, original e com foto (RG, CNH), passaporte ou carteira de trabalho).

Quem teve covid-19 também pode voltar a doar; só precisa esperar 30 dias após a cura. Quem teve contato com pessoas que tiveram a doença deve esperar 14 dias após o último contato. Para quem recebeu a vacina Coronavac/Butantã, são 48 horas de inaptidão para doação, após cada dose. Já as demais vacinas é necessário esperar sete dias após cada dose. Mais informações podem ser obtidas nos telefone: 0800 2808118, de segunda a sábado, de 8h as 17h.