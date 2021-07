Hemopa aumenta em 15% o número de bolsas de sangue coletadas

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) coletou no primeiro semestre deste ano 45.932 bolsas de sangue na hemorrede estadual e registrou um aumento de 15% em comparação às doações do mesmo período de 2020. Foram 5.952 bolsas de sangue a mais, o que o presidente da instituição, Paulo Bezerra, atribui ao avanço da vacinação contra a covid-19 e à solidariedade da população. Com informações da Agência Pará.

“Isso vai nos possibilitar melhorar, cada vez mais, o atendimento transfusional na rede hospitalar”, disse Bezerra.

A Fundação Hemopa tem 11 unidades de coleta fixas em nove municípios paraenses. Em Belém, há o hemocentro-sede, na Batista Campos, e postos de coleta nos shoppings Pátio Belém e Castanheira. No interior, há hemocentros regionais em Castanhal, Marabá e Santarém e, ainda, hemonúcleos em Abaetetuba, Altamira, Capanema, Redenção e Tucuruí.

A pedagoga Luciana Ribeiro teve a sua primeira experiência com doadora no último sábado (3), no município de Redenção, sudeste do Estado.

“É um prazer enorme doar sangue pela primeira vez e saber que isso vai fazer diferença na vida de pessoas", disse a integrante da caravana Vidas por Vidas, da Igreja Adventista de Tucumã, a 267 quilômetros rodoviários e mais de três horas de viagem de Redenção.

“O mais importante é perceber que cada vez mais as pessoas estão entendendo a missão da Fundação Hemopa, que é a mobilização de voluntários para a doação de forma altruísta. O povo paraense é solidário e está contribuindo para esta causa humanitária que é a doação de sangue”, ressaltou Paulo.