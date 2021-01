Helder e Edmilson anunciam construção de PSM na Augusto Montenegro

O governador Helder Barbalho anunciou na manhã desta terça (12), por volta das 11h30, que o governo do estado publicará nesta quarta-feira (13) o edital para a licitação que resultará na construção do PSM da Augusto Montenegro. O novo pronto socorro da capital deverá ter 110 leitos.

O anúncio foi feito ao lado do prefeito Edmilson Rodrigues, durante evento de entrega de parte das obras do projeto de Macrodrenagem do Tucunduba, na manhã desta terça-feira. A agenda oficial fez parte da programação pelo aniversário de 405 anos de Belém.

Nova entrega de obra em Tucunduba será em abril



Às 11h, um ato com a presença de Helder e Edmilson marcou de entrega da segunda etapa do canal do Tucunduba pelo governo do Estado. A ação agora é feita em parceria com a Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo - órgão que será responsável pela iluminação na via pública. Edmilson e Helder se encontraram em trecho da Tucunduba com Passagem Vilhena, na mrgem direita do canal do Guamá.

O titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), Rui Cabral, diz que a parceria do Estado com a nova gestão da Prefeitura Municipal de Belém tem planos para entregar 400 unidades habitacionais para pessoas remanejadas, ao valor de R$ 52 milhões.

O secretário explicou que o Tucunduba tem três fases, num trecho de 2,2 quilômetros. A primeira vai da São Domingos até a Mundurucus, que teve a parte urbanística concluída e daqui 100 dias será entregue totalmente, em abril, com estação de tratamento de esgoto e elevatórias. Um mês adiantada.

A segunda fase, entregue hoje, foi o trecho Mundurucus até 2 de Junho. A entrega foi feita com dois meses de antecedência. A fase, da 2 de Junho até a Vileta, três será entregue no primeiro trimestre de 2022 completa, com quatro meses de antecipação.

Juntos, Helder e Edmilson percorreram margens do Tucunduba (Igor Mota / O Liberal)

Belém terá ações emergenciais para o inverno



O prefeito Edmilson Rodrigues ressaltou essa manhã que, nesta quarta-feira (13), a Prefeitura Municipal de Belém também começa a operação emergencial de combate a enchentes, com 2 mil trabalhadores nas ruas, em parceria com governo do Pará.

Segundo diz a PMB, os trabalhadores terão todos carteiras assinadas. Eles vão entrar onde máquinas não chegam para limpar vizinhanças.