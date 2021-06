Helder diz que todos com mais de 50 anos em Belém devem ser vacinados até sexta

Nesta segunda-feira (14), o governador do Pará, Helder Barbalho, informou, por meio das redes sociais, que está buscando estratégias junto ao prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, para que, até sexta (18), todas as pessoas com mais de 50 anos sem comorbidades da capital estejam vacinadas contra a covid-19.

Em um primeiro tweet, Helder tinha dito que seriam "todas as pessoas com até 50 anos". Em seguida, ele corrigiu, explicando que, na verdade, são pessoas acima dos 50 anos.