Helder Barbalho pede ao Ministério da Saúde vacinas contra a covid-19 para crianças de 5 a 11 anos

O governador Helder Barbalho divulgou um vídeo, na internet, nesta última noite do ano de 2021, em que comunica que enviou ofício, solicitando ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o envio de imunizantes contra a covid-19, para crianças de cinco a 11 anos de idade.

"Tudo bem pessoal, enviei ao ministro Marcelo Queiroga o pedido, por parte do governo do Pará, para que o mais rápido possível o ministério possa enviar para o nosso estado as vacinas para as crianças de 11 a 5 anos de idade", afirma o governador.

O governador explica que a solicitação do governo do Estado foi feita levando em consideração a decisão da Anvisa, que autoriza a aplicação de vacinas para essa faixa etária.

"Claro, sempre respeitando a decisão dos pais, mas levando em consideração acima de tudo, a ciência, a pesquisa, a análise técnica e é assim que nós vamos continuar pocedendo no nosso Estado".

"Espero que o mais rápido possível isso chegue, para que nós possamos anunciar o calendário de imunização das nossas crianças. Um abraço a todos. Bora vacinar e um bora trabalhar. Valeu", conclui o governador na postagem nas redes sociais.