Governador anuncia que PM afastará cabo que assassinou cachorro na Pedreira

O governador Helder Barbalho anunciou em suas redes sociais nesta tarde de sábado (26), que a Polícia Militar do Pará afastará imediamente o PM, acusado de ter assassinado o cachorro Lobo, com dois tiros no começo da manhã desta sexta-feira de Natal (25), no bairro da Pedreira, em Belém.

Helder Barbalho também afirmou que o militar já foi identificado e anunciou que o acusado será submetido a Processo Administrativo Disciplinar que julgará se ele seguirá ou não nos quadros da corporação militar.

Pessoal, o policial militar que matou a tiros o cão na última sexta-feira(25), no bairro da Pedreira já foi identificado. — Helder Barbalho (@helderbarbalho) December 26, 2020

NOTA DA PM

Em nota à Redação Integrada do Grupo O Liberal, a Polícia Militar informou que "identificou o policial militar que matou o cão na manhã do dia 25/12 no bairro da Pedreira, em Belém. O mesmo será afastado imediatamente das atividades de policiamento e será submetido a Processo Administrativo Disciplinar, com o objetivo de julgar a permanecia ou não dele na Corporação. A PM reitera que não compactua com qualquer conduta que fira a ética da profissão", conclui o texto.

"Nós reiteramos que não compactuamos com qualquer conduta que fira a ética da profissão", destacou o governador no Twitter nesta tarde.

Nesta sábado (26), pela manhã, grupos de defesa da causa animal na capital paraense protestaram contra o brutal assassinato do animal e cobraram respostas para o caso.

O crime aconteceu na travessa Angustura, esquina com a avenida Visconde de Inhaúma, no bairro da Pedreira, em Belém, por volta de 6h30. O caso ganhou ampla repercussão nas redes sociais e gerou revolta e indignação.

No local do crime, foi achado um estojo de munição de calibre .40 deflagrada.