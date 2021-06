Helder anuncia vacinação para jornalistas do Pará

O governador do Pará, Helder Babalho, anunciou, na tarde desta terça (29), por meio das redes sociais, que a categoria dos jornalistas será vacinada contra a covid-19 no Estado. Segundo o governador, em abril, a gestão estadual participou de uma reunião com o Sindicato dos Jornalistas do Pará.

Em nota, o Sindicato dos Jornalistas do Estado do Pará (Sinjor-PA) informou que, em reunião realizada nesta terça junto a representantes da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará (Sespa), Secretaria de Comunicação (Secom) e Ministério Público do Estado do Pará (MPE), foi confirmada a inclusão de jornalistas paraenses na lista de prioridades para vacinação.

"A luta encampada pelo sindicato iniciou ainda em janeiro, quando protocolamos nas esferas estadual e municipal o pedido de urgência na vacinação dos jornalistas que atuam na linha de frente da pandemia que não é apenas do novo coronavírus, mas também de desinformação e fakenews. Os critérios e a agenda de vacinação serão definidos e divulgados nos canais do Sinjor-Pa", detalhou a nota.

A Redação Integrada segue apurando mais detalhes para atualizar esta matéria.