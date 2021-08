HC interrompe atendimento na Emergência Psiquiátrica

Em virtude do excesso de lotação, o setor de Urgência e Emergência Psiquiátrica da Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna teve de interromper temporariamente o atendimento ao público de 19 horas de segunda-feira (9) até as 19 horas desta terça-feira (10).

A gestão do hospital informou, nesta terça-feira (10), que "sobre a interrupção provisória do atendimento no Serviço de Emergência Psiquiátrica da Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, a direção da unidade esclarece que tal medida foi tomada por um prazo de 24h a encerrar às 19h desta terça-feira (10), visando a reorganização da infraestrutura assistencial no local". A gestão do hospital demandou providências junto à Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Acerca do assunto, a Sespa informou que "já trabalha para readequar a rede de assistência psiquiátrica no Estado". "Dentre as estratégias que estão sendo adotadas estão o reforço no

atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), tanto

estaduais como municipais; ampliação das residências terapêuticas; e incremento de medicamentos na rede. Além disso, em parceria com o município de Belém, serão ampliados a partir desta quarta-feira (11), mais 15 leitos para atendimento exclusivo de psiquiatria na rede municipal".

Gravidade

Em documento encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), a Fundação Gaspar Vianna informou que, a partir de reunião na segunda-feira (9) com a Gerência Assistencial e a Chefia da Clínica Psiquiátrica da Fundação, foi encaminhado documento à Sespa informando da necessidade da adoção do procedimento (interrupção temporária por 24 horas).

Nese caso, "os pacientes que precisarem de avaliação em caráter d eurgência e emergência devem ser direcionados aos Centros de Atenção Psicossociais próximos de sua residências, UPAs ou Pronto Socorros", como dito no documento datado do dia 9.

A Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna é a única referência para atendimento de Urgência e Emergência em saúde mental, mas conta com apenas 60 leitos de internação. No último final de semana de agosto, como relata a gestão da unidade hospitalar, foi extrapolado o limite de atendimento e internação, não apresentando condições estruturais nem corpo clínico e pessoal dimensionado para esse volume de atendimento.

Na soliticação à Sespa, a Fundação chamou a atenção para a necessidade de estruturação de outros serviços de atendimento que possam atuar em conjunto com a FHCGV.